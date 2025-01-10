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Resmi Gazete'de yayımlandı: 12 yıldır erteleniyordu! Cezası 138 bin lira... Küçük esnaftan büyük kuruluşlara kadar zorunlu: 1 aylık bedeli 260 bin liraya varıyor

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
10.01.2025 15:09
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1 kişi çalışan iş yerlerinde dahi iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu 12 yıldır erteleniyordu. Ertelenen bu kanun 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi. Konu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada 'az tehlikeli' iş yerleri için alınacak eğitim sonrası kendi hizmetlerini yürütebileceğini ifade etti.

Resmi Gazete'de yayımlandı: 12 yıldır erteleniyordu! Cezası 138 bin lira... Küçük esnaftan büyük kuruluşlara kadar zorunlu: 1 aylık bedeli 260 bin liraya varıyor

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda 30 Haziran 2012 yılında Resmi Gazete'de değişiklik yapılmıştı. Yapılan değişiklik sonrası alınan tepkiler nedeniyle çıkarılan kanun 12 yıldır erteleniyordu. 1 Ocak itibarıyla bu kanunun yürürlüğe girdi.

1 Ocak’tan itibaren artık tüm işyerlerinde tehlike sınıfı ve işyerinde çalışan sayısına bakılmaksızın iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurulması zorunlu oldu. Yapılan düzenleme ile, tehlike sınıfında “az tehlikeli”, “tehlikeli”, “çok tehlikeli” olan tüm işyerlerinde, çalışan sayısı 1 kişi ve üzerindeki tüm işletmeleri kapsayacak.

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EN KÜÇÜĞÜNDEN EN BÜYÜĞÜNE KADAR

Ekonomim'den Özder Şeyda Uyanık'ın haberine göre, yapılan düzenlemenin amacı iş kazalarını azaltmak ve kanunla güvenli ortamda çalışma ve verimliliği artırmak isteniyor. Peki yapılan düzenleme hangi çalışma alanlarını kapsıyor? İşte bazı şirketler şu şekilde:

Muhasebe, avukatlık büroları, danışmanlık hizmetleri, bilgisayar yazılım bilişim şirketleri, kreşler, anaokulları, ilkokullar ve özel eğitim merkezleri, üniversitelerin idari birimleri, kitapçılar, giyim mağazaları, teknoloji mağazaları, marketler, sanat ve kültür kurumları, tiyatro, kütüphane, müze çalışmaları, sanat galerileri, yemek hizmetleri, küçük cafeler ve restoranlar, banka ve finans kurumları, kuyumcular, küçük otel ve pansiyonlar, tatil evleri ve konuk evleri, kuaför ve güzellik merkezleri, kuru temizleme hizmetleri, eczaneler, poliklinikler…

SINIFLARA GÖRE UZMANLAR BELİRLENECEK

Az tehlikeli sınıflarda C-B-A uzmanlar çalışacakken; tehlikeli sınıflar B ve A sınıfı uzmanların çalışması gerekiyor. Çok tehlikeli sınıflarda ise A sınıfı uzmanlar görevlendirilecek.

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CEZALAR CEP YAKACAK

Yürürlüğe giren kanuna uymamanın cezası ise belli oldu. Buna göre, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi için ayrı ayrı ceza yazılırken, temel ceza miktarı 92 bin 403 TL olacak ve, az tehlikeli işyerlerinde 50’den az çalışanı olanlara 92 bin 403 TL; 50’den fazla çalışanı olan işyerlerine ise yine ayrı ayrı 138 bin 604 TL ceza yazılacak.

İş güvenliği uzmanlarının ise maaşları ise merak edilmeye başlandı. Her çalışma yerinde bulundurulması zorunlu olunan iş güvenliği uzmanlarının ne kadar maaş aldığını merak edenler için işte güncel maaşları:

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanları Sendikası (İSG-SEN) üyesi olması halinde, bir işyerinde tam zamanlı bulunduğunda 2024 yılında;

C sınıfı bir uzman en az 28 bin 45 TL
B sınıfı bir uzman 40 bin 710 TL
A sınıfı uzman da en az 47 bin 586 TL

Dışarıdan hizmet veren iş güvenliği uzmanlarından C sınıfı 130,7 lira; B sınıfı 189,8 lira ve A sınıfı 221,8 lira olarak ücreti belirleniyor.

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İŞYERİ HEKİMLERİ NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Türk Tabibler Birliği'nin verilerine göre 2025 yılında İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Aylık Net ücreti tam zamanlı çalışan bir hekim için aylık 221.800 TL olurken, saat ücreti 1.416 TL olarak belirlendi.

ŞİRKETLER 260 BİN LİRA AYLIK ÖDEME YAPACAK

Kısaca tam zamanlı iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi olan şirketler ortalamada yaklaşık 260 bin TL aylık ödeme yapması gerekirken, kısmi zamanlı uzman ve hekim çalıştıran işyerleri de kişi sayısına göre ödeme yapacak. Tek bir çırağı olan berberin aylık masraflarına haftada 1 saat uzman ve 1 saat hekim çalıştırması halinde 3 bin 885,64 TL yol masrafı hariç eklenecek ya da 92 bin 403 TL ceza ödeyecek.

Bakanlık, 50'den az çalışan bulunduran ve az tehlikeli sınıfında bulunan iş yerlerinin işvereni veya işveren vekillerinin gerekli eğitimi tamamlayarak iş sağlığı güvenliği hizmetini kendilerinin yürütebileceğini kaydetti.

Bu maddenin 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla tüm iş yerleri için yürürlüğe girdiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yürürlüğe giren bahse konu yükümlülük, mevcutta var olan ve getirilecek kolaylaştırıcı düzenlemelerle çok düşük maliyetle karşılanabilecek. 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinin işverenleri veya işveren vekilleri, hali hazırda iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini, Bakanlıkla protokol yapan açık öğretim kurumları ve üniversitelerce verilen eğitimi tamamlamak şartıyla İSG profesyoneli (iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi) görevlendirmesi zorunluluğu olmaksızın kendileri yürütebilmektedirler. Bakanlığımız bu kapsamda yer alan bakkal, manav, terzi, emlak bürosu gibi küçük esnafımızın yeni yükle karşılaşmaması için bir dizi yeni alternatif düzenleme üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor."

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete İş Sağlığı Ve Güvenliği
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