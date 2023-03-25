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Resmi Gazete'de yayımlandı! 2 yeni 'banka' kuruluyor…

25.03.2023 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekonomi dünyasını yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre BDDK 2 yeni banka kurulmasına ve 1 bankaya da faaliyet izni verilmesi için karar aldı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 2 yeni 'banka' kuruluyor…

Yeni kurulacak bankalar için beklenen karar çıktı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2 yeni banka kurulmasına ve 1 bankaya faaliyet izni verilmesini kararlaştırdı.

BDDK'nın 2 yeni banka kurulması ve 1 bankaya da faaliyet izni verilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla; Ziraat Bankası ve iştiraklerinin ortaklığıyla 2,5 milyar TL sermayeli 'Ziraat Dinamik Banka' ismiyle bir dijital banka kurulmasına karar verildi. Ayrıca, kurucu ortaklar Hardan Ayyed, Mohammed Noori Ayyed, Noor Ayyed, Vadeea Ayyed ve Vedat Ayyed tarafından 600 milyon TL kuruluş sermayeli 'Asır Yatırım Bankası A.Ş.' ismiyle bir banka kurulmasına izin verildi.

Öte yandan, Hayat Finans Katılım Bankası'na da faaliyet izni verildi.


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