FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Resmi Gazete'de yayımlandı: 5 dolardan 100 dolara kadar değişiyor... Bazı telefon parçalarında uygulanacak

Resmi Gazete'de yayımlandı: 5 dolardan 100 dolara kadar değişiyor... Bazı telefon parçalarında uygulanacak

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
02.05.2024 11:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bazı telefon aksam ve parçalarının ithalatına gözetim uygulanması kararlaştırıldı. Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı: 5 dolardan 100 dolara kadar değişiyor... Bazı telefon parçalarında uygulanacak

Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle, anten ve ana kart gibi bazı telefon aksam ve parçalarının ithalatında ileriye yönelik yürütülecek gözetim uygulamasının esasları belirlendi.

5 DOLARDAN 100 DOLARA DEĞİŞEN GÖZETİM

Buna göre, "Her türlü antenler ve anten yansıtıcıları; bunların aksam-parçaları (Yalnızca telefon cihazlarına ait olanlar)" için adet başına 5 dolar, "Diğerleri (Yalnızca telefon cihazlarına ait olan ve üzerine en az bir komponent dizilmiş kartlar (ana kartlar da dahil)" için adet başına 100 dolar, "Diğerleri (Telefon cihazlarına ait diğer aksam ve parçalar)" için adet başına 5 dolar ve "Diğerleri" olarak tanımlanan eşyalar için adet başına 35 dolar gözetim uygulanacak.

Akıllı cep telefonu üretiminde kullanılmak üzere ve tamamen demonte haldeki aksam ve parça ithalatında bu tebliğ hükümleri uygulanmayacak.

Belirtilen eşyalar ancak İthalat Genel Müdürlüğünce düzenlenecek gözetim belgesiyle ithal edilebilecek.

AVRUPA BİRLİĞİ'NE UYUM DÜZENLEMESİ

Bakanlığın, tarife ve sınıflandırma karalarına ilişkin Gümrük Genel Tebliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından alınan bazı eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin kararların Türkiye mevzuatına uyumlaştırılması amaçlandı.

(AA)

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kiracılı ev satın aldı! Kendi oturmak isteyince şoke olduKiracılı ev satın aldı! Kendi oturmak isteyince şoke oldu
Menü ve adisyonlara baktılar... Her ürün başına 2 bin 172 TLMenü ve adisyonlara baktılar... Her ürün başına 2 bin 172 TL
Bir rakı grubuna daha zam geldi, fiyatlar değişti!Bir rakı grubuna daha zam geldi, fiyatlar değişti!
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete telefon
En Çok Okunan Haberler
Eşini yengesiyle aldattı, mahkeme affetmedi! 326 günde 828 kez...

Eşini yengesiyle aldattı, mahkeme affetmedi! 326 günde 828 kez...

Saatlerce 6 yaşındaki oğlunun koşmasını istedi

Saatlerce 6 yaşındaki oğlunun koşmasını istedi

Canlı yayında asgari ücrete ara zam iddiası! Temmuz için yüzde 20 sinyali... 'O rakama tamamlanabilir'

Canlı yayında asgari ücrete ara zam iddiası! Temmuz için yüzde 20 sinyali... 'O rakama tamamlanabilir'

Altın fiyatlarında Fed rüzgarı! Yatırımcılar dikkat, karar sonrası yön değişti

Altın fiyatlarında Fed rüzgarı! Yatırımcılar dikkat, karar sonrası yön değişti

Bakanlık harekete geçti, düğmeye bastı! Otomobil piyasasına sert düzenleme yolda! Bayiye teslimden sonra artık...

Bakanlık harekete geçti, düğmeye bastı! Otomobil piyasasına sert düzenleme yolda! Bayiye teslimden sonra artık...

SSK, Bağkur, memur emeklilerinin maaşlarını değiştirecek! Yarın açıklanacak veri öncesi zam tahmini geldi! Refah payı için oran verdi!

SSK, Bağkur, memur emeklilerinin maaşlarını değiştirecek! Yarın açıklanacak veri öncesi zam tahmini geldi! Refah payı için oran verdi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.