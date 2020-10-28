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Resmi Gazete'de yayımlandı! 500 hazine ve maliye uzman yardımcısı alınacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.10.2020 09:18 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığının daha önce açıkladığı 500 hazine ve maliye uzman yardımcısı alımına ilişkin detaylar belli oldu.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 500 hazine ve maliye uzman yardımcısı alınacak

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, hazine ve maliye uzman yardımcılığı alımı için sınav yapılacak.

Giriş sınavına başvurular, 9 Kasım'dan 20 Kasım saat 17.00'ye kadar Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sayfası (www.hmb.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
Sınava katılmaya hak kazanan adayların başvuru formunun imzalı bir örneğini en geç sınavdan önce Personel Genel Müdürlüğüne elden teslim etmesi veya posta yoluyla göndermesi gerekiyor. Gerekli görülmesi halinde, adaylardan istenecek belgelere başvuru sayfasında yer verilecek.
Giriş sınavı, sözlü olarak yapılacak.

Ankara'da gerçekleştirilecek sınavın tarihi, yeri, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Hazine ve Maliye Bakanlığı internet sayfasında, sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek.

Adayların sahip olması gereken şartlara ilişkin diğer detaylar da ilanda yer alıyor.

KAYNAK:AA

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