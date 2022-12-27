FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Resmi Gazete'de yayımlandı! Alt sınır 105 bin oldu, yeni yılda geçerli olacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Alt sınır 105 bin oldu, yeni yılda geçerli olacak

27.12.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rekabet cezalarındaki alt sınır 2023 yılı için 105 bin 688 lira oldu. Rekabet Kurumunun konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Alt sınır 105 bin oldu, yeni yılda geçerli olacak

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da yer alan idari para cezasının 2023 yılında uygulanacak alt sınırı, 2022 yılı yeniden değerleme oranı esas alınarak 105 bin 688 lira olarak belirlendi.

Rekabet Kurumunun konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasında öngörülen idari para cezasının alt sınırı, 2022 yılı için belirlenen yüzde 122,93'lük yeniden değerleme oranı esas alınarak, 2023 yılı için 105 bin 688 lira olarak tespit edildi.

Tebliğ, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kiracının, kiracısının, kiracısı! Ev sahibi gerçeği tesadüfen öğrendi: İlk kiracının savunması ‘pes’ dedirttiKiracının, kiracısının, kiracısı! Ev sahibi gerçeği tesadüfen öğrendi: İlk kiracının savunması ‘pes’ dedirtti
Bakan Bilgin net konuştu! 'EYT'yi bu hafta açıklayacağız'Bakan Bilgin net konuştu! 'EYT'yi bu hafta açıklayacağız'
Araç muayenesinde istenen o parayı TÜVTÜRK’ten geri alabilirsiniz…Araç muayenesinde istenen o parayı TÜVTÜRK’ten geri alabilirsiniz…
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Rekabet Kurumu

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekliye zam! 3 ihtimal ile en düşük maaş tablosu

Memur ve emekliye zam! 3 ihtimal ile en düşük maaş tablosu

Araba hayali kurarken akılalmaz tuzağa düştü: '15 yıllık sermayem bir anda yok olup gitti'

Araba hayali kurarken akılalmaz tuzağa düştü: '15 yıllık sermayem bir anda yok olup gitti'

Bakan Bilgin net konuştu! 'EYT'yi bu hafta açıklayacağız'

Bakan Bilgin net konuştu! 'EYT'yi bu hafta açıklayacağız'

Asgari ücretten 1-2 gün sonra hemen zam geldi! Etiketlerdeki o detay şoke etti…

Asgari ücretten 1-2 gün sonra hemen zam geldi! Etiketlerdeki o detay şoke etti…

Savaşta tansiyon giderek yükseliyor! Dünya Putin'in bu açıklamasını konuşuyor: Hepsini yok edeceğiz

Savaşta tansiyon giderek yükseliyor! Dünya Putin'in bu açıklamasını konuşuyor: Hepsini yok edeceğiz

Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar!

Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Beyler kendinize kaliteli bir parfüm hediye etmeye ne dersiniz? 2022'nin en iyilerini sizin için seçtik

Beyler kendinize kaliteli bir parfüm hediye etmeye ne dersiniz? 2022'nin en iyilerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.