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Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık satılamayacak... Market raflarında olmayacak

24.03.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sofralarda ve yemeklerde sıklıkla kendine yer bulan ve nar ekşisi izlenimi veren sos ile şuruplarla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi ürünler yurt içinde satılamayacak. Bu doğrultuda yurt içinde piyasaya arzına izin verilmeyen ürünler, 30 Haziran 2024 sonrası piyasada bulundurulamayacak. İşte detaylar...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık satılamayacak... Market raflarında olmayacak

Tüketicileri yakından ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre nar ekşisi izlenimi veren narlı sosların piyasaya arzı yasaklandı! Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, nar ekşisine, nar, nar suyu, nar suyu konsantresi ve su dışında başka bir gıda bileşeni eklenemeyecek.

YURT İÇİNDE PİYASAYA ARZ EDİLEMEYECEKLER

Nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi isimlerle nar ekşisi benzeri ürünler yurt içinde piyasaya arz edilemeyecek.

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SON TARİH 30 HAZİRAN 2024

Bu kapsamda yurt içinde piyasaya arzına izin verilmeyen ürünler, 30 Haziran 2024'ten sonra piyasada bulundurulamayacak. (AA)

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