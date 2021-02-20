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Resmi Gazete'de yayımlandı! Borçtan dolayı elektrik kesintisine istisna getirildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.02.2021 15:28 | Son Güncelleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, 65 yaş üstü aboneler, engelli tüketiciler, şehit aileleri ve muharip/malul gazilerin kullandığı elektriğin, borcun ödenmemesi halinde 3 ay boyunca kesilemeyeceğini belirterek, "Burada iki nokta çok önemli. Birincisi, söz konusu durumda olan vatandaşlarımızın o meskenin abonesi olması gerekiyor. İkincisi de bu düzenlemenin salgın dönemiyle sınırlı olmaması." dedi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Borçtan dolayı elektrik kesintisine istisna getirildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe ilişkin açıklamada, milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiren ve üzerinde bir süredir titizlikle çalıştıkları yönetmeliğe son şeklini verdiklerini söyledi.

Yönetmeliğin hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, bu düzenlemeyle çok önemli yenilikler getirdiklerini vurgulayarak, "Bu yeniliklerden biri düzenlemeyle 65 yaş üstü aboneler, engelli tüketiciler ve şehit aileleri ve muharip/malul gazilerimizin borcundan ötürü elektriğinin 3 ay boyunca kesilemeyecek olması. Burada iki nokta çok önemli. Birincisi, söz konusu durumda olan vatandaşlarımızın o meskenin abonesi olması. İkincisi de bu düzenlemenin salgın dönemiyle sınırlı olmaması. Salgın bittiğinde de belirttiğimiz aboneler için bu imkan söz konusu olacak." diye konuştu.

'AYKIRI BİR UYGULAMA DURUMUNDA EPDK'YA İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILABİLİR'

Yılmaz, düzenlemeyi gerekli ayrıntıları düşünerek, anlaşılır bir dil ve tüketici odaklı bir anlayışla hazırladıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Artık cuma günleri, resmi ve dini bayramlarda ve bu bayramların bir önceki gününde elektrik kesme işlemi yapılamayacak. Vatandaşlarımıza bu yönetmeliği okumalarını ve haklarının takipçisi olmalarını tavsiye ediyoruz. Biz EPDK olarak bütün mevzuatımızın sahada olan uygulamasının takipçisiyiz. Herhangi bir şirketin düzenlemeye aykırı bir uygulamasıyla karşılaşması halinde vatandaşlarımızın mutlaka EPDK'ya internet üzerinden yazılı olarak başvurabileceklerini hatırlatıyorum. Biz, o şirketle ilgili gerekeni en hızlı şekilde yaparız."

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, elektrik piyasasında tüketiciler e-Devlet ve şirketlerin kurumsal iletişim kanalları üzerinden sözleşme kurabilecek veya sözleşmelerini sonlandırabilecek. Tüketici, el yazısıyla atılan imza ve güvenli elektronik imza ile de sözleşme yapabilecek.

Sözleşme kurulma aşamasında istenilen güvence bedelini mesken tüketicisi ilk 2 faturaya yansıtılmak üzere 2 taksitte ödeyebilecek. Sözleşmesi sonlanmış tüketiciler güvence bedeli kalıntı alacaklarını görevli tedarik şirketinin internet sayfasında sorgulayabilecek.

Bankalarla doğrudan borçlandırma sistemi anlaşması olan mesken dışı tüketicilerden güvence bedeli talep edilmeyecek.

Görevli tedarik şirketi ile sözleşme imzalayan tüketicinin güvence bedeli, tesisin veya kullanım yerinin gücü dikkate alınarak tüketici grupları itibarıyla kilovat başına belirlenen birim bedel üzerinden hesaplanacak. Güvence bedelleri, TÜİK tarafından yayımlanan TÜFE değişim oranları da dikkate alınarak kurul kararıyla belirlenecek. Kurul gerekli görmesi halinde her bir görevli tedarik şirketi için farklı güvence bedelleri belirleyebilecek.

KREDİ KARTIYLA ÖDEME YAPILABİLECEK

Kaçak elektrik tüketim faturası, kaçak elektrik tespit tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içinde iadeli taahhütlü posta yoluyla tüketiciye gönderilecek. Kaçak elektrik tükettiği tespit edilen tüketici, kendisine fatura edilen bedeli son ödeme tarihine kadar ödemekle yükümlü olacak, kredi kartıyla ödeme yapabilecek.

Tüketiciye gönderilen faturada ödeme için en az 10 gün süre verilecek ve iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilen faturalara ilişkin masraf, ilgili tüketici tarafından karşılanacak.

Zamanında ödenmeyen elektrik borcundan dolayı kesme işlemleri resmi ve dini bayram, genel tatil günlerinde ve bu tatillerin bir önceki günlerinde ve cuma günü yapılamayacak.

Kendi adına perakende satış sözleşmesi olan ve mesken tüketici grubunda bulunan 65 yaş üstü tüketiciler, şehit aileleri ve muharip/malul gaziler ve yüzde 40'ın üzerinde engeli bulunduğuna ilişkin sağlık kurulu raporunu görevli tedarik şirketine ibraz eden engelli tüketicilerin elektriği, tek bir kullanım yerine ait faturaların aralıksız olarak yıl içinde en az 3 dönem boyunca zamanında ödenmemesi ve tüketicinin kesme yapılacağına ilişkin görevli tedarik şirketi tarafından bilgilendirildiğinin ispatı hallerinde kesilebilecek.

AZAMİ 4 AY OLACAK

Borcun ödenmesine ilişkin taksitlendirme talep edilmesi halinde tedarikçiler tarafından taksitlendirme yapılacak ve taksitlendirme süresi azami 4 ay olacak.

Kaynak: AA


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