Resmi Gazete'de yayımlandı! Cep telefonlarına bir vergi daha geliyor

Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü boş CD, DVD ve USB bellek gibi taşıyıcı cihazlardan alınan kesinti oranları listesine telefonlar da eklendi. Böylece cep telefonlarına yüzde 1’lik Kültür ve Turizm Bakanlığı kesintisi geldi.

Türkiye’de üretilen veya yurtdışından ithalat yoluyla getirilen cep telefonlarına yeni bir vergi daha geldi. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karar ile cep telefonlarından alınan vergilere, yüzde 1’lik ek “kesinti” uygulanacak.

Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre karar ile fiki̇r ve sanat eserleri̇ni̇n çoğaltılmasına yarayan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kesinti uygulanan cihaz listesine telefonlar da eklendi.

15 gün sonra yürürlüğe girecek olan karara göre hem ithal edilen, hem de Türkiye’de üretilen telefonlar da kesinti kapsamına alındı. Yayımlanan düzenlemeye göre cep telefonlarına yüzde 1 oranında ek vergi uygulanacak.