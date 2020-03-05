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Resmi Gazete'de yayımlandı! Cep telefonlarına bir vergi daha geliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.03.2020 10:19 | Son Güncelleme

Türkiye'de üretimi yapılan veya yurt dışından ithalat yoluyla getirilen cep telefonları için yeni bir vergi daha uygulamaya geçiyor.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cep telefonlarına bir vergi daha geliyor

Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü boş CD, DVD ve USB bellek gibi taşıyıcı cihazlardan alınan kesinti oranları listesine telefonlar da eklendi. Böylece cep telefonlarına yüzde 1’lik Kültür ve Turizm Bakanlığı kesintisi geldi.

Türkiye’de üretilen veya yurtdışından ithalat yoluyla getirilen cep telefonlarına yeni bir vergi daha geldi. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karar ile cep telefonlarından alınan vergilere, yüzde 1’lik ek “kesinti” uygulanacak.

Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre karar ile fiki̇r ve sanat eserleri̇ni̇n çoğaltılmasına yarayan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kesinti uygulanan cihaz listesine telefonlar da eklendi.

15 gün sonra yürürlüğe girecek olan karara göre hem ithal edilen, hem de Türkiye’de üretilen telefonlar da kesinti kapsamına alındı. Yayımlanan düzenlemeye göre cep telefonlarına yüzde 1 oranında ek vergi uygulanacak.

Cep telefonunda artık ithalat da "CIF bedeli", yerli üretimde ise "imalat bedeli" üzerinden yüzde 1 ödenecek. Yeni düzenleme, 19 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girecek.

Aslında fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü boş CD, DVD ve USB bellek gibi taşıyıcı cihazlardan 2012 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı’na kesinti adı altında belirli oranlarda vergi alınıyordu. 2013 yılında bu düzenlemenin kapsamı genişletilmiş ve söz konusu cihazlardan yüzde 0.5 ile yüzde 3 arasında değişen oranlarda kesinti uygulanmasına devam edilmişti.

Bugün yayımlanan son karar ile kesinti uygulanan cihazların listesinde güncellemeye gidildi. Ve daha önce listelerde yer almayan cep telefonu da bu kesintinin kapsamına alındı.

Resmi Gazete’de cep telefonlarını ifade eden ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarası 8517.12.00.00.11 olan cihazlar için belirlenen kesinti oranı yüzde 1 oldu.

Kararda, bu oranda vergi uygulanacak olan eşyalar ise şu şekilde tanımlandı: Telefon cihazları (hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için olan telefonlar dahil); ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar (kablolu veya kablosuz ağlarda iletişime mahsus cihazlar dahil).

Buna göre cep telefonun üretimi yapanlar ile ithal edenler, imalat / ithalat bedeli üzerinden yüzde 1 orandaki tutarı Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hesabına yatırmakla sorumlu olacak.

KAYNAK:HABERTÜRK

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cep telefonu, vergi,

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