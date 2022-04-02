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Resmi Gazete'de yayımlandı! Destek ödemesi yapılacak

02.04.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, geçtiğimiz yıl Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde zarar gören balıkçılara yapılacak destek ödemesi kararı yer aldı. Buna göre, Bartın, Kastamonu ve Sinop'taki küçük ölçekli balıkçılara, tekne boyutuna göre destek ödemesi yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Destek ödemesi yapılacak

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, geçtiğimiz yıl 11 Ağustos'ta Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta meydana gelen sel felaketinde zarar gören kıyı balıkçılarına destek ödemesi yapılacak.

Sel felaketinden etkilenen küçük ölçekli balıkçılara destek ödemesine ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'nin 2 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bartın, Kastamonu ve Sinop İllerinde Yaşanan Afetten Zarar Gören Küçük Ölçekli Balıkçıların Desteklenmesi Tebliği'ne göre; bu illerdeki geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçıların kayıplarının telafi edilebilmesi balıkçı gemisi sahiplerine 2022 yılında destek ödemesi yapılacak.

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KİMLER YARARLANACAK?

Bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek ödemeler; Bartın, Kastamonu ve Sinop illerinde kayıtlı ve geçerli bir ruhsata sahip olan, içsularda ve denizlerde faaliyet gösteren 12 metreden küçük (12 metre hariç) boylardaki balıkçı gemilerinin sahipleri faydalanacak.

ÖDEMELER NE KADAR OLACAK?

5 metreye kadar olan balıkçı gemisi için 1000 TL, 5-7,99 metre arası için 1250 TL, 8-9,99 metre arası için 1350 TL ve 10-11,99 metre arası gemi için 1450 TL ödeme yapılacak.

Destek ödemesi için birden fazla balıkçı gemisine sahip olanlar her bir balıkçı gemisi için ayrı ayrı müracaat edebilecek.

Desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahipleri veya balıkçı gemisi yetkilileri, Genel Müdürlükçe Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sitesinde ilan edilecek tarihlerde gemisinin ruhsat tezkeresinin düzenlendiği il/ilçe müdürlüklerine dilekçe ile şahsen müracaat edecek.

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