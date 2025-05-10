FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı! dış imkan sağlamasına ilişkin usul ve esaslarda değişiklik...

Kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50'sinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin hazine garantisi olmaksızın, hibe hariç dış imkan sağlamasına ilişkin usul ve esaslarda düzenlemeye gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! dış imkan sağlamasına ilişkin usul ve esaslarda değişiklik...

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Hazine Garantisi Olmaksızın Hibe Hariç Dış İmkan Sağlamasına İzin Verilmesine ve Sağlanan Dış İmkanın İzlenmesine İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte, bağlı kuruluşları ve sermayesinin yüzde 50'sinden fazlasına sahip olduğu şirketlerin dış imkan sağlamasına ilişkin uygulamada düzenleme yapıldı.

VADESİ GEÇMİŞ BORÇ BULUNMAYACAK

Buna göre, söz konusu kuruluşların hazine garantisi olmaksızın, hibe hariç dış imkan sağlaması için başvuruda bulunduğu tarih itibarıyla Bakanlığa vadesi geçmiş borcunun bulunmaması gerekecek.

Bu kurum ve kuruluşların, vergi dairelerine vadesi geçmiş borcunun ve Sosyal Güvenlik Kurumuna süresi içinde ödenmemiş prim ve diğer alacaklarının olmaması da esas alınacak.

Kurum ve kuruluşları, bu kriterleri karşıladığını gösterir bilgi ve belgeleri Bakanlığa en geç 20 iş günü içinde sunmakla yükümlü olacak.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Şimşek sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi!Bakan Şimşek sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi!
Başkan Karahan'dan mevduat açıklamasıBaşkan Karahan'dan mevduat açıklaması

Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Hazine ve Maliye Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dövülerek öldürülmüştü... Erol Eğrek olayında 6 kişi gözaltında!

Dövülerek öldürülmüştü... Erol Eğrek olayında 6 kişi gözaltında!

Ünlü şarkıcıyı sansürledi: "Konserleri pornografiye döndü!"

Ünlü şarkıcıyı sansürledi: "Konserleri pornografiye döndü!"

Altın için sert rüzgarlar esecek!

Altın için sert rüzgarlar esecek!

Bu şartları yerine getirmeyen taburcu olamayacak...

Bu şartları yerine getirmeyen taburcu olamayacak...

Asgari ücrete ara zam için rakam verdi!

Asgari ücrete ara zam için rakam verdi!

O ürünler raflardan toplatıldı!

O ürünler raflardan toplatıldı!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.