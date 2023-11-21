Resmi Gazete’de yayımlandı: Emniyet Genel Müdürlüğü’nde 10 bin 102 kişilik kadro açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Merkez teşkilatı için ihdas edilen kadrolara 3 ve 9 derece arası polis memuru için 500 kişilik kontenjan ayrıldı.

Taşra teşkilatı için ise 1'inci derece Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü için 1 adet, yine 1'inci derece Moral Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılığı için 1 adet, 3 ve 9'uncu derece polis memurluğu için 9 bin 500 kadro ihdası yapıldı.

Merkez teşkilatta görevlendirilmek üzere 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü ataması yapılacak.







