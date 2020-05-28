Resmi Gazete'de yayımlandı! Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa karşı sıkı takip

Olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleriyle diğer acil durumlarda fahiş fiyat ve stokçuluğun denetlenmesi amacıyla oluşturulan "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu"nun görev ve yetkileriyle çalışma esasları düzenlendi.

Ticaret Bakanlığının "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre 13 üyeden oluşacak Kurulda, Ticaret, Adalet, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman bakanlıkları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve Reklam Kurulu'ndan üyeler yer alacak.

Kurul, olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleri ile diğer acil durumlarda fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına karşı piyasa dengesini ve tüketicileri korumaya yönelik gerekli tedbirleri alacak, bunların uygulanmasını sağlayacak ve denetim ve incelemeleri yapacak.

Bu uygulamaları gerçekleştirdiği tespit edilen üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler hakkında idari para cezası kararı alabilecek.