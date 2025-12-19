FİNANS

Resmi Gazete'de yayımlandı: İlaç fiyatlarına zam!

İlaç fiyatları için euro kuru güncellendi. Yeni kur, yaklaşık yüzde 17 artırılarak 25.3346 TL olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: İlaç fiyatlarına zam!

Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılması dair kararda yapılan düzenlemeyle, ilaç fiyatlarında 2026 yılı için euro kuru yaklaşık yüzde 17 artırıldı.

Resmi Gazete de yayımlandı: İlaç fiyatlarına zam! 1

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre ilaç fiyatları için euro kuru 2026 yılında 25.3346 TL olarak uygulanacak. Bu yıl için tespit edilen euro kuru 21.6721 TL idi.

BAREM DEĞERLERİ DE GÜNCELLENDİ

Resmi Gazete de yayımlandı: İlaç fiyatlarına zam! 2

Kararla ayrıca bu kapsamda barem değerleri de güncellendi. Buna göre euro değerinde yapılan değişikliğe paralel olarak barem değerleri fiyat korumalı ürünlerde 87.34 TL, diğer ürünlerde 45.64 TL oldu.

