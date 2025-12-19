Resmi Gazete'de yayımlandı: İlaç fiyatlarına zam!

Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılması dair kararda yapılan düzenlemeyle, ilaç fiyatlarında 2026 yılı için euro kuru yaklaşık yüzde 17 artırıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre ilaç fiyatları için euro kuru 2026 yılında 25.3346 TL olarak uygulanacak. Bu yıl için tespit edilen euro kuru 21.6721 TL idi.

BAREM DEĞERLERİ DE GÜNCELLENDİ

Kararla ayrıca bu kapsamda barem değerleri de güncellendi. Buna göre euro değerinde yapılan değişikliğe paralel olarak barem değerleri fiyat korumalı ürünlerde 87.34 TL, diğer ürünlerde 45.64 TL oldu.