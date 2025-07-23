FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Resmi Gazete’de yayımlandı: İzinsiz yabancı işçi çalıştırana ağır fatura!

Türkiye’de izinsiz çalıştırılan yabancıların sınır dışı sürecine dair tüm masraflar artık işverenden tahsil edilecek. Çalışma Bakanlığı’nın yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Uygulama, 6 ay içinde yürürlüğe girecek.

Resmi Gazete’de yayımlandı: İzinsiz yabancı işçi çalıştırana ağır fatura!

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelikle birlikte önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. İzinsiz yabancı işçi çalıştıran işverenler artık yalnızca ceza ödemekle kalmayacak, aynı zamanda sınır dışı sürecindeki tüm masrafları da karşılayacak.

Resmi Gazete’de yayımlandı: İzinsiz yabancı işçi çalıştırana ağır fatura! 1

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre, Türkiye’de çalışma izni ya da muafiyeti olmadan çalıştırılan ve hakkında sınır dışı kararı alınan yabancı uyruklular ile eş ve çocuklarının:

Konaklama giderleri,

Ülkelerine dönüş için ulaşım masrafları,

Gerektiğinde yapılan sağlık harcamaları,

Amme alacağı kapsamında işverenden veya işveren vekilinden tahsil edilecek.

KONAKLAMA BEDELİ GÖÇ İDARESİ TARAFINDAN BELİRLENECEK

Resmi Gazete’de yayımlandı: İzinsiz yabancı işçi çalıştırana ağır fatura! 2

Yabancıların geri gönderme merkezlerinde kaldığı süre boyunca oluşan masraflar, Göç İdaresi Başkanlığı tarafından her mali yılın başında belirlenecek sabit bir bedel üzerinden hesaplanacak. Tahsilat, en fazla 3 aya kadar süren idari gözetim süresini kapsayacak.

YÜRÜRLÜK 6 AY SONRA

Resmi Gazete’de yayımlandı: İzinsiz yabancı işçi çalıştırana ağır fatura! 3

Kapsam dahilindeki yabancıların en fazla 3 aylık idari gözetimi süresince katlanılan maliyetler işveren veya işveren vekilinden tahsil edilecek. Uygulama 6 ay sonra başlayacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
e-Devlet Kapısı'nın kullanıcı sayısı 68 milyona yaklaştıe-Devlet Kapısı'nın kullanıcı sayısı 68 milyona yaklaştı
Ayda 15 ton satıyor! Memurdu, istifa edip kurdu 'Fırsatı görünce...'Ayda 15 ton satıyor! Memurdu, istifa edip kurdu 'Fırsatı görünce...'

Anahtar Kelimeler:
resmi gazete göçmen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
yabancı kaçak arıyorsanız inşaat şantiyeleriyle sanayilerdeki atolyelere şafakbadkını düzenlensin binlercesini yakalarlar bide textil atölyeleri
NEDENSE HEP BOŞ İŞLER İCRAAT YOK
Ya tamam iyi de neden 6 ay bekliyorsunuz ki?
En Çok Okunan Haberler
Tel Aviv'in tehditine Tahran'dan çok sert yanıt: "Gerekirse vururuz"

Tel Aviv'in tehditine Tahran'dan çok sert yanıt: "Gerekirse vururuz"

Evladına acımadı! Yere düşürdü, defalarca bıçaklayarak katletti... O anlar kamerada

Evladına acımadı! Yere düşürdü, defalarca bıçaklayarak katletti... O anlar kamerada

Ayda 15 ton satıyor! Memurdu, istifa edip kurdu 'Fırsatı görünce...'

Ayda 15 ton satıyor! Memurdu, istifa edip kurdu 'Fırsatı görünce...'

Cezayı sigara içen de ödeyecek! Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar

Cezayı sigara içen de ödeyecek! Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar

'Değerinin altında satmayı kabul ediyorlar' Tercihler değişti!

'Değerinin altında satmayı kabul ediyorlar' Tercihler değişti!

'İşlerimiz çok fazla ama usta ve çırak bulamıyoruz' Talebe yetişemiyorlar

'İşlerimiz çok fazla ama usta ve çırak bulamıyoruz' Talebe yetişemiyorlar

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.