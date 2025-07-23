Resmi Gazete’de yayımlandı: İzinsiz yabancı işçi çalıştırana ağır fatura!

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelikle birlikte önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. İzinsiz yabancı işçi çalıştıran işverenler artık yalnızca ceza ödemekle kalmayacak, aynı zamanda sınır dışı sürecindeki tüm masrafları da karşılayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre, Türkiye’de çalışma izni ya da muafiyeti olmadan çalıştırılan ve hakkında sınır dışı kararı alınan yabancı uyruklular ile eş ve çocuklarının:

Konaklama giderleri,

Ülkelerine dönüş için ulaşım masrafları,

Gerektiğinde yapılan sağlık harcamaları,

Amme alacağı kapsamında işverenden veya işveren vekilinden tahsil edilecek.

KONAKLAMA BEDELİ GÖÇ İDARESİ TARAFINDAN BELİRLENECEK

Yabancıların geri gönderme merkezlerinde kaldığı süre boyunca oluşan masraflar, Göç İdaresi Başkanlığı tarafından her mali yılın başında belirlenecek sabit bir bedel üzerinden hesaplanacak. Tahsilat, en fazla 3 aya kadar süren idari gözetim süresini kapsayacak.

YÜRÜRLÜK 6 AY SONRA

Kapsam dahilindeki yabancıların en fazla 3 aylık idari gözetimi süresince katlanılan maliyetler işveren veya işveren vekilinden tahsil edilecek. Uygulama 6 ay sonra başlayacak.