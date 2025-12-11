FİNANS

Resmi Gazete'de yayımlandı: Kapsamı genişletildi! 1 Ocak itibarıyla başlıyor

1 Ocak 2026 itibarıyla basit usulde vergilendirmede yeni uygulama başlanacak. Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile yayımlanan kararda, basit usulde vergilendirme, ilçelerin yanı sıra mahalleye dönüşen beldeler ve nüfusu 2 binin altındaki köyleri de kapsayacak.

Ezgi Sivritepe

Cumhurbaşkanı Kararı ile, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflere ilişkin önemli bir düzenleme yapıldı. Bu kapsamda, 8 Eylül 2025 tarihli ve 10380 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın eki Karar'da değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete de yayımlandı: Kapsamı genişletildi! 1 Ocak itibarıyla başlıyor 1

KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Yapılan değişiklikle, Karar'ın 1'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilçeler” ibaresi genişletilerek yeniden düzenlendi. Yeni düzenlemeyle birlikte, basit usulde vergilendirme uygulaması sadece ilçelerle sınırlı olmaktan çıkarıldı. Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 6360 sayılı Kanun kapsamında tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen belde belediyeleri ile nüfusu 2 bini geçmeyen köyler de kapsam içine alındı.
Resmi Gazete de yayımlandı: Kapsamı genişletildi! 1 Ocak itibarıyla başlıyor 2

Düzenleme, faaliyet türlerine göre belirlenen istisnalar dışında kalan iş kollarını kapsayacak şekilde uygulanacak. Bu değişiklikle birlikte, idari yapısı değişen yerleşim yerlerinde faaliyet gösteren mükelleflerin vergilendirilmesine ilişkin uygulamalarda netlik sağlanması amaçlandı.

Düzenleme 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.

