FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Resmi Gazete'de yayımlandı! KDV istisnası geldi: İnternetten verilen o hizmetler...

Resmi Gazete'de yayımlandı! KDV istisnası geldi: İnternetten verilen o hizmetler...

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
27.02.2025 10:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelir vergisinden istisna tutulan internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden verilen bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi faaliyetler kapsamındaki teslim ve hizmetlere KDV istisnası getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! KDV istisnası geldi: İnternetten verilen o hizmetler...

İnternetten verilen bireysel kurs ile ürün tanıtım faaliyetleri kapsamındaki teslim ve hizmetlere KDV istisnası! Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan "Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

iStock-1288092444

7491 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden verilen bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi faaliyetler gelir vergisinden istisna edilmişti. Yayımlanan düzenlemeyle Gelir Vergisi Kanunu'ndaki bu faaliyetler kapsamındaki teslim ve hizmetlerin KDV'den istisna tutulacağına yönelik açıklamalar tebliğe eklendi.

iStock-1490133656

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDEN DOĞAN KDV İADE ALACAĞI

Bu arada, KDV Kanunu'nun ilgili maddesinde yer alan hükme göre, indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacağı, ilgili yıl içinde mükelleflerin vergi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primi gibi borçlarına mahsubunun yanında Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen sektörler, mal ve hizmet grupları ve dönemler itibarıyla yılı içinde nakden iade edilebiliyor.

iStock-1713516764

Bakanlık, yıllar içerisinde indirimli orana tabi teslimlere ilişkin yılı içinde mükelleflere mahsuben iade edilemeyen verginin nakden iadesine yönelik yetkisini bazı sektörler itibarıyla kullandı.

Tebliğle, Bakanlık, söz konusu yetkisini sektör, mal ve hizmet grupları ve dönem ayrımı yapmaksızın kullanmaktan vazgeçti. Böylece mükelleflerin indirimli orana tabi işlemlerine ilişkin iade uygulaması, KDV Kanunu'nda öngörüldüğü şekilde yılı içerisinde mahsuben, izleyen yıl içerisinde ise nakden veya mahsuben iade şeklinde devam edecek. (AA)

Canlı Borsa
Cep telefonu 5630 TL, egzersiz bisikleti 60 TL, masaj aleti 375 TL! Dünyada yüzde 12, Türkiye'de yüzde 500 büyüdüCep telefonu 5630 TL, egzersiz bisikleti 60 TL, masaj aleti 375 TL! Dünyada yüzde 12, Türkiye'de yüzde 500 büyüdü
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete KDV
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz'ın görevine son verildi!

Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz'ın görevine son verildi!

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alınmasına İmamoğlu'ndan jet tepki! 'Eşiyle uyurken evi basıldı'

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alınmasına İmamoğlu'ndan jet tepki! 'Eşiyle uyurken evi basıldı'

Cep telefonu 5630 TL, egzersiz bisikleti 60 TL, masaj aleti 375 TL! Dünyada yüzde 12, Türkiye'de yüzde 500 büyüdü

Cep telefonu 5630 TL, egzersiz bisikleti 60 TL, masaj aleti 375 TL! Dünyada yüzde 12, Türkiye'de yüzde 500 büyüdü

'Asıl düşüşleri o zaman bekliyoruz' Gram altında 4000 TL üstü için tarih verdi

'Asıl düşüşleri o zaman bekliyoruz' Gram altında 4000 TL üstü için tarih verdi

IBAN'la ödeme bitince şimdi de 'gün parası' çıktı! Banka hesabı açtırıp... Kritik uyarı

IBAN'la ödeme bitince şimdi de 'gün parası' çıktı! Banka hesabı açtırıp... Kritik uyarı

Beklenen indirim geldi! Akaryakıt tabelası değişti

Beklenen indirim geldi! Akaryakıt tabelası değişti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.