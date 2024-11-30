FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Resmi Gazete'de yayımlandı: Limit değişti! 7 bin liralık harcamada kart uygulamasına yeni 30 bin lira sınırı

Resmi Gazete'de yayımlandı: Limit değişti! 7 bin liralık harcamada kart uygulamasına yeni 30 bin lira sınırı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
30.11.2024 08:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı geçtiğimiz ay 7 bin lira üzerindeki harcamalarda banka veya aracı finansal kurumların aracıyla alışveriş yapılmasını yasalaştırmıştı. Yeni bir tebliğ ile 7 bin lira olan en alt limit; 30 bin liraya çıkartıldı. Yani 30 bin liralık harcama yaparken banka veya aracı finansal kurumlar ile ödeme yapmanız gerekecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Limit değişti! 7 bin liralık harcamada kart uygulamasına yeni 30 bin lira sınırı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, , 7 bin liranın üzerindeki tahsilat ve ödemelerin banka veya aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapılmasını zorunlu hale getiren tebliği Resmi Gazete'de yayımlamıştı. 7 bin liralık alışverişte banka zorunluluğunun ise limiti değişti.

CEZA UYGULANACAK

Teblige göre; mükellef olmayanlar da tevsik zorunluluğu kapsamında olanlardan yapacakları alımlarına ilişkin 7 bin lirayı aşan tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapacak. Tevsik zorunluluğuna uymayan taraflara ayrı ayrı ceza uygulanmasına karar verilmişti.

iStock-1128053940

LİMİT DEĞİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle; tüketiciler ve işletmeler için tahsilat ve ödeme işlemlerinin banka ve finansal kurumlar aracılığıyla yapılması limiti zorunluluğu 7 bin TL'den 30 bin TL'ye çıkartıldı.

Aylar sonra bir ilk yaşandı! Aylar sonra bir ilk yaşandı!
Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı kredi kartı
En Çok Okunan Haberler
Yapı Kredi satılıyor mu? QNB iddiası ortalığı karıştırdı!

Yapı Kredi satılıyor mu? QNB iddiası ortalığı karıştırdı!

‘Eşimin sevgilisi’ dedi kurşun yağdırdı!

‘Eşimin sevgilisi’ dedi kurşun yağdırdı!

Gece final kararı alınıp sabah oyunculara bildirilmişti! Sosyal medya ayağa kalktı! Kalpazan'ın bitme nedeni ortaya çıktı

Gece final kararı alınıp sabah oyunculara bildirilmişti! Sosyal medya ayağa kalktı! Kalpazan'ın bitme nedeni ortaya çıktı

Fatih Portakal'dan asgari ücret açıklaması! 'Üstünde mutabakat sağlanacak rakam' diyerek açıkladı

Fatih Portakal'dan asgari ücret açıklaması! 'Üstünde mutabakat sağlanacak rakam' diyerek açıkladı

İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı!

İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı!

Araç sahipleri dikkat! Canlı yayında duyurdu: Zorunlu olacak

Araç sahipleri dikkat! Canlı yayında duyurdu: Zorunlu olacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.