Resmi Gazete'de yayımlandı: Limit değişti! 7 bin liralık harcamada kart uygulamasına yeni 30 bin lira sınırı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, , 7 bin liranın üzerindeki tahsilat ve ödemelerin banka veya aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapılmasını zorunlu hale getiren tebliği Resmi Gazete'de yayımlamıştı. 7 bin liralık alışverişte banka zorunluluğunun ise limiti değişti.

CEZA UYGULANACAK

Teblige göre; mükellef olmayanlar da tevsik zorunluluğu kapsamında olanlardan yapacakları alımlarına ilişkin 7 bin lirayı aşan tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapacak. Tevsik zorunluluğuna uymayan taraflara ayrı ayrı ceza uygulanmasına karar verilmişti.

LİMİT DEĞİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle; tüketiciler ve işletmeler için tahsilat ve ödeme işlemlerinin banka ve finansal kurumlar aracılığıyla yapılması limiti zorunluluğu 7 bin TL'den 30 bin TL'ye çıkartıldı.