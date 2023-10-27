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Resmi Gazete'de yayımlandı, Merkez Bankası o uygulamayı sona erdirdi! Bakan Şimşek'ten açıklama

27.10.2023 08:50 | Son Güncelleme:
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Merkez Bankası, Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararla firmaların krediye erişimini kolaylaştırmak amacıyla bankalarca kullandırılan krediler için yüzde 30 oranında menkul kıymet tesis edilmesi uygulaması ile fatura karşılığı kredi uygulamasını sona erdirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, alınan kararla ilgili olarak "Amaç krediye erişimi kolaylaştırmak ve TL'ye geçişi özendirmek." ifadelerini kullandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı, Merkez Bankası o uygulamayı sona erdirdi! Bakan Şimşek'ten açıklama

TCMB, bankacılık sisteminde Türk lirasının (TL) payını artırmaya yönelik adımlarla birlikte sadeleşme kapsamında ihracat kredileri ve firmaların krediye erişimine yönelik uygulama kolaylıkları getirdi. Firmaların krediye erişimini kolaylaştırmak amacıyla bankalarca kullandırılan krediler için yüzde 30 oranında menkul kıymet tesis edilmesi uygulaması ile fatura karşılığı kredi uygulaması sona erdirildi.

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AYLIK YÜZDE 3,5 ÇIKARILDI

Bankaların Türk lirası ticari kredilere referans oranın 1,8 katının üzerinde uyguladıkları faiz oranına göre menkul kıymet tesisi uygulamasının kaldırılmasına yönelik karar alındı. Faktoring şirketlerinin faktoring alacaklarına referans oranın 2,7 katının üzerinde uyguladıkları faiz oranına göre menkul kıymet tesisi uygulaması da sona erdirildi.

Türk lirasına geçişlerin hızlandığını gösteren veriler doğrultusunda gerçek kişiler için daha önce aylık yüzde 2'den yüzde 2,5'e yükseltilen Türk lirası payı artış hedefi aylık yüzde 3,5'e çıkarıldı.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Merkez Bankasının sadeleştirme kararlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Bankanın bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarına dikkati çeken Şimşek, "Daha iyi işleyen bir piyasa ekonomisi için önemli sadeleşme adımları. Amaç krediye erişimi kolaylaştırmak ve TL'ye geçişi özendirmek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek Merkez Bankası

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