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Resmi Gazete'de yayımlandı! Merkez Bankası reeskont faizlerini güncelledi

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
08.03.2025 07:26
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, reekont işlemlerindeki faiz oranlarında değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yıllık yüzde 43,25, avans işlemlerinde ise yıllık yüzde 44,25 faiz oranı uygulanacağını açıkladı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Merkez Bankası reeskont faizlerini güncelledi

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, Merkez Bankası reeskont işlemlerinde faiz düzenlemesi yaptı. Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 43,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 44,25 olarak tespit edildi.

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Önceki dönemde reeskont faiz oranı yüzde 48,25, avans faiz oranı ise yüzde 49,25 seviyesindeydi. Merkez Bankası’nın aldığı bu karar ile reeskont faiz oranı 5 puan düşerken, avans faiz oranında da 5 puanlık bir indirim gerçekleşti.

REESKONT NEDİR?

Reeskont; iskonto edilmiş, diğer bir deyişle bir bedel karşılığı el değiştirmiş (iskonto) olan kıymetlerin, bir bedel karşılığında yeniden el değiştirmesini (reiskonto) ifade ediyor.

Merkez Bankası, bankacılık kesiminin geçici likidite ihtiyaçlarının karşılanması için, bankalar tarafından verilecek ticari senet ve vesikaları reeskonta kabul edebiliyor. Türkiye’de reeskont işlemindeki tüm koşul ve kurallar, Merkez Bankası tarafından belirlenir.

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AVANS DA VEREBİLİYOR

Bu işlemler için Merkez Bankası tarafından uygulanan faize "reeskont faiz oranı" adı veriliyor. Merkez Bankası reeskonta kabul edebileceği senetler karşılığında avans da verebiliyor. Avans için teminat olarak alınan bu senetler; ticari senet ve belgeler, devlet tahvilleri ve borsada kayıtlı tahvillerdir.

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reeskont kredisi Merkez Bankası
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