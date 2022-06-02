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Resmi Gazete'de yayımlandı! Resmen duyuruldu: Binlerce kişi alınacak

02.06.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur olmak isteyen binlerce kişi son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara 2 bin 223 kadro ihdası gerçekleştirildi. Hangi kurum ne kadar personel alacak? İşte haberin detayları...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Resmen duyuruldu: Binlerce kişi alınacak

"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Adalet Bakanlığı'nın taşra teşkilatına 210 adli destek ve mağdur hizmetleri müdür yardımcısı, İçişleri Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatına 3 içişleri müşaviri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın merkez teşkilatına 1 daire başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın merkez teşkilatına 3 daire başkanı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın merkez teşkilatına 3 daire başkanı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın taşra teşkilatına 81 şube müdürü, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taşra teşkilatına 1 müdür ve 2 müdür yardımcısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın merkez teşkilatına 1 genel müdür yardımcısı ve 6 daire başkanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın taşra teşkilatına 46 kuruluş müdürü ve 67 kuruluş müdür yardımcı kadroları ihdas edildi.

memur

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NA 1598 KADRO İHDASI YAPILDI

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın merkez teşkilatına 1 Diyanet akademisi başkanı, 7 daire başkanı, 4 yayınevi satış müdürü, 15 Diyanet işleri uzmanı, 15 Diyanet işleri uzman yardımcısı, 20 eğitim uzmanı, 5 şef, 30 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 4 musahhih, 5 şoför, 6 grafiker, 5 istatistikçi, 5 tekniker, 2 teknisyen, 10 eğitim görevlisi, 20 öğretmen, 1 diyetisyen ve 5 hizmetli kadrosu olmak üzere toplam 163 kadro ihdası yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın taşra teşkilatına ise 5 dini yüksek ihtisas merkezi müdürü, 30 dini ihtisas merkezi müdürü, 5 eğitim merkezi müdürü, 20 Kur'an eğitim merkezi müdürü, 60 müdür yardımcısı, 80 eğitim uzmanı, 80 şef, 240 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 35 muhasebeci, 160 şoför, 40 kütüphaneci, 75 tekniker, 75 teknisyen, 250 eğitim görevlisi, 280 öğretmen olmak üzere toplam 1435 kadro ihdası gerçekleştirildi.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI'NA 109 KADRO İHDAS EDİLDİ

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın merkez teşkilatına 8 daire başkanı, 45 savunma sanayii uzmanı, 30 savunma sanayii uzman yardımcısı, 17 veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu ihdas edildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın yurt dışı teşkilatına ise 9 savunma sanayii müşaviri kadrosu ihdası yapıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı'nın merkez teşkilatına 2 şube müdürü, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatına 59 şube müdürü, İklim Değişikliği Başkanlığı'nın merkez teşkilatına 6 şube müdürü, Orman Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatına 1 işletme müdürü ve 2 işletme müdür yardımcısı, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatına 6 bölge müdür yardımcısı ve 10 şube müdürü, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün merkez teşkilatına ise 6 şube müdürü kadrosu ihdası gerçekleştirildi.

Kararname ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın döner sermaye teşkilatına ait 1 işletme müdürü ve 4 işletme müdür yardımcısı kadrosu da iptal edildi.

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