Resmi Gazete'de yayımlandı! Taksici, minibüscü, tamirci, kuyumcu... Yüz binlerce kişi artık daha çok vergi ödeyecek

Vergi sistemi değişti... Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karara göre; büyükşehirlerde ilçe nüfusu 30 bini geçmeyenler hariç olmak üzere faaliyette bulunan bazı vergi mükellefleri basit usulden gerçek usule geçiş yapacak. Söz konusu düzenleme sonrası "Kimler vergide geçek usule geçecek?" sorusuna yanıt aranırken; yüz binlerce kişiyi ilgilendiren vergi sisteminde değişiklik ile taksici, minibüscü, tamirci, kuyumcu artık daha çok vergi ödeyeceği öğrenildi.

Devrim Karadağ

Vergi sistemindeki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye'de faaliyet gösteren vergi mükelleflerinin 1 milyona yakını bugüne kadar basit usulde vergi üzerinden ödeme yaparken; yeni düzenleme ile bu durum değişecek. Yapılan yeni düzenlemeye göre, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 51'inci maddesi gereği, Büyükşehir belediyesi olan illerde 30 binin üzerindeki ilçelerdeki mükellefler basit değil gerçek usulde vergilendirilecek.

KİMLER BASİT USULDEN GERÇEK USULE GEÇECEK?

NTV'de yer alan habere göre; her türlü emtia imalatı ile uğraşanlar, her türlü emtia alımı satımı ile uğraşanlar, inşaat ile ilgili her türlü işle uğraşanlar, motorlu taşıtların her türü bakım ve onarım işleri, lokanta ve benzeri hizmet işletmelerini işletenler, eğlence ve istirahat yerleri işletenler ile şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunlar olarak sıralandı.

TAKSİCİ, MİNİBÜSCÜ, TAMİRCİ, KUYUMCU ETKİLENECEK

Yeni sistemle birlikte özellikle taksiciler, minibüsçüler, tamirciler ve kuyum sektörü mensupları artık gerçek usulde vergilendirilecek.

BASİT USUL VE GERÇEK USUL ARASINDAKİ FARKLAR

Basit Usulde mükellefler yalnızca ticari kazançlarının vergisini ödüyor. KDV, stopaj, geçici vergi gibi yükümlülükleri bulunmuyor.

Gerçek Usulde ise KDV, gelir vergisi, stopaj, geçici vergi gibi kalemler devreye giriyor. Dolayısıyla yükümlülükler artıyor ancak kayıtlar da daha şeffaf hale geliyor.

BASİT USULÜN AVANTAJLARI

  • Gelir vergisinden muafiyet

  • Yıllık beyanname zorunluluğunun olmaması

  • Defter tutma yükümlülüğünün bulunmaması

  • Satışların KDV’den istisna tutulması

  • Vergi levhası almama kolaylığı

GERÇEK USULÜN AVANTAJLARI

  • Gerçek kazanç üzerinden vergi ödendiği için sistem daha adil hale geliyor.

  • Gider faturaları vergi matrahından düşülebildiği için vergi yükü azalabiliyor.

  • İşletmenin mali durumu net şekilde görülebiliyor.

  • Banka kredisi ve finansman desteği alma ihtimali artıyor.

Buna karşın, detaylı defter tutma ve raporlama zorunluluğu işletmelere ek maliyet getirebiliyor. Özellikle büyük satış hacmine sahip işletmelerde muhasebeci desteği zorunlu hale gelebiliyor.

