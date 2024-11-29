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Resmi Gazete'de yayımlandı, taksilerde yeni dönem başladı! Artık zorunlu oldu... En az 1 ay kayıt yapacak!

29.11.2024 07:10
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Taksilerde yeni dönem resmen başladı. Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde yapılan değişikler Resmi Gazete’de yayımlandı. Alınan karara göre taksilere acil durum butonu zorunluluğu getirildi. Teçhizatlar belli aralıklarla uygun çalışıp çalışmadığına dair kontrol edilecek. Kameralar ise en az bir ay süre ile kayıt yapacak. Öte yandan okul servisleriyle ilgili de yeni bir düzenlemeye gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı, taksilerde yeni dönem başladı! Artık zorunlu oldu... En az 1 ay kayıt yapacak!

Taksi ve okul servisleriyle ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi. Milyonların hemen hemen hemen her gün kullandığı araçlar olan taksi ve okul servislerinde alınan yeni karar ile güvenlik daha da ön plana çıkarılmış oldu.

TAKSİLERE ACİL DURUM BUTONU VE KAMERA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde değişiklik ile taksi ve taksi dolmuş cinsi taşıtlar için acil durum butonu ve kamera zorunluluğu getirildi.

TAKSI

Yönetmeliğe göre teçhizatlar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen kurum ya da kuruluşlar tarafından düzenlenen belge ile taşıtın tescil kayıtlarına işlenecek.

Belgenin bir sureti denetim sırasında ibraz edilmek üzere araçta muhafaza edilecek. Teçhizatlar belli aralıklarla uygun çalışıp çalışmadığına dair kontrol edilecek.

EN AZ BİR AY SÜRE İLE KAYIT YAPACAK

Kameralar ise en az bir ay süre ile kayıt yapacak.

OKUL SERVİSLERİNDE YENİ DÖNEM

Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde yapılan değişikler ile ise D sınıfı sürücü belgesi için en az iki yıllık, D1 sınıfı sürücü belgesi için en az beş yıllık sürücü belgesine sahip olma şartı aranacak. Ayrıca her yıl okul servis şoförlüğüne uygun olduğuna dair aile hekiminden rapor alınacak.

OKUL SER

İşte bugünkü Resmi Gazete'te yayımlanan o karar;

GFHDFH

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
resmi gazete taksi okul servisi servis
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