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Resmi Gazete'de yayımlandı: TEMSAN ve TCDD personel alımı yapacak

09.12.2024 10:16
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, 47'si demir yolu yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü ve 2'si uzak yol birinci zabiti olmak üzere 49, Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ (TEMSAN) de 5 personel alımı gerçekleştirecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: TEMSAN ve TCDD personel alımı yapacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, 47'si demir yolu yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü ve 2'si uzak yol birinci zabiti olmak üzere 49, Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ (TEMSAN) de 5 personel alımı gerçekleştirecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TCDD'nin iş yerlerine belirsiz süreli iş sözleşmesiyle 47 demir yolu yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü ve 2 uzak yol birinci zabiti alınacak.

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13 ARALIK TARİHİNE KADAR YAYIMLANACAK

İllere göre iş gücü talepleri KPSS şartı gözetilerek bugünden itibaren 13 Aralık'a kadar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından (https://esube.iskur.gov.tr/) yayımlanacak.

Aranan şartlar, evrak teslim tarihi ve yeri ile sözlü sınav tarihi ve yeri gibi bilgiler TCDD'nin internet sitesinden (http://www.tcdd.gov.tr/) ilan edilecek.

Başvuru yapıp İŞKUR’ca gönderilen nihai listede isimleri yer alan adayların bildirilecek tarihlerde evraklarını TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim etmesi gerekiyor.

Demir yolu yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü olarak istihdam edilecek 47 personel, Kocaeli, Ankara, İzmir, Sivas, Malatya, Adana, Afyonkarahisar'da, 2 uzak yol birinci zabiti ise Bitlis'te görevlendirilecek.

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TEMSAN 5 PERSONEL İSTİHDAM EDECEK

Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ (TEMSAN) de Ankara'da belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırmak üzere 4 makine mühendisi ve 1 büro personeli alacak.

Konuya ilişkin ilan, İŞKUR'da 5 gün süreyle görülebilecek. İlan edildikten sonra belirtilen şartları taşıyan adaylar, süresi içinde başvurularını İŞKUR il müdürlükleri veya internet sitesinden (www.iskur.gov.tr) yapabilecek.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
resmi gazete TCDD
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