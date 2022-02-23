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Resmi Gazete'de yayımlandı: Ticaret Bakanlığı'ndan iki şirkete men cezası...

23.02.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı, Sis Steel Inspection Gözetim Etüt Kontrol Servis Hizmetleri Ltd. Şti ile CSS Uluslararası Gözetim Hizmetleri AŞ.'ye mevzuata aykırı davrandığı gerekçesiyle birer ay faaliyetten men cezası verdi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Ticaret Bakanlığı'ndan iki şirkete men cezası...

Ticaret Bakanlığı, iki uluslararası gözetim şirketini mevzuata aykırı davrandıkları gerekçesiyle birer ay faaliyetten men etti.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men'i Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ hükümlerine aykırı davrandığı tespit edilen Sis Steel Inspection Gözetim Etüt Kontrol Servis Hizmetleri Ltd. Şti ile CSS Uluslararası Gözetim Hizmetleri AŞ, birer ay faaliyette bulunamayacak.

Tebliğ, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

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