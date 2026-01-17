FİNANS

Resmi Gazete'de yayımlandı! Ticari amaçla kullanmak artık yasak

Özel tekne ve yatların donatımı, bunları kullanacak kişilerin yeterlikleri, eğitim ve sınavları ile belgelendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Özel tekne ya da yatını ticari faaliyet için kullandıran veya yetki yazısı olmadan başkasına kullandıranlara tekne tam boyu üzerinden metre başına 2 bin 500 lira idari para cezası uygulanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan "Özel Teknelerin Donatımı ve Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

BELGE VERİLECEK

Buna göre tam boyu 10 metreye kadar olan özel tekneleri kullanmak isteyenlere gerekli şartları sağlamaları halinde "Amatör Denizci Belgesi (ADB) 10" verilecek. Bu belgeyi almak isteyenlerin, 16 yaşından gün almış olması, sağlık şartlarını taşıması, uzaktan teorik eğitim ile İdare tarafından belirlenen uygulama eğitimini tamamlaması ve sınavda başarılı olması gerekecek. 18 yaşından küçük "ADB 10" sahibi kişiler, boyu 10 metreye kadar olan özel tekneleri, yanlarında en az "ADB 10" sahibi yetişkinin gözetiminde sevk ve idare edebilecek.

TEORİK VE UYGULAMA SINAVLARI OLACAK!

Gövde boyu 24 metreye kadar olan özel tekneleri kullanmak için ise "ADB 24" belgesi gerekecek. Bu belgeyi alabilmek için adayların, 18 yaşından gün almış olması ve en az 12 ay süreyle "ADB 10" sahibi olması şartı aranacak. Adayların ayrıca teorik ve uygulama eğitimlerini tamamlayarak sınavdan geçmeleri gerekecek. Denizcilikle ilgili eğitim veren fakülte ve yüksekokul mezunları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin denizcilik alanı mezunlarına talep etmeleri halinde sınavsız "ADB 24" verilebilecek.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen ADB sahipleri için geçiş süreci belirlendi. Buna göre, mevcut belge sahipleri, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıl içinde "ADB 24" teorik eğitimini tamamlayarak belgelerini yenilemezlerse mevcut belgeleri "ADB 10" belgesine denk kabul edilecek.
TİCARİ AMAÇLA KULLANMAK YASAKLANDI

Noter veya liman başkanlığı onaylı yetki yazısı ile özel tekneler sahipleri tarafından kullanma ehliyetini haiz başkalarına geçici olarak kullandırılabilecek. Tekne sahiplerinin eşi ve çocukları için düzenlenen yetki yazılarında onay aranmayacak. Liman başkanlığı tarafından onaylanan yetki yazıları için 1000 lira ücret alınacak. Başkasına ait özel tekneyi, yetki yazısı olmadan kullananların belgeleri, 6 ay süreyle askıya alınacak.

Özel teknelerin ticari amaçla kullanılması yasaklandı. Özel tekne ya da yatını ticari faaliyet için kullandıran veya yetki yazısı olmadan başkasına kullandıranlara tekne tam boyu üzerinden metre başına 2 bin 500 lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, ADB belgesiyle ticari faaliyette bulunan kişilere de kullandıkları teknenin tam boyu üzerinden metre başına 2 bin 500 lira ceza kesilecek.

Denetimlerde nefeste saptanan kan alkol seviyesi belirli oranın üzerinde (0,25 mg/ml) çıkan, belirlenen hız sınırlarını aşan veya yüzme sahalarına can emniyetini tehlikeye düşürecek mesafede yaklaşanların, amatör denizci belgeleri 6 ay süreyle askıya alınacak.

Belgesi olmadan veya belgesi askıdayken özel tekne kullananlara ise metre başına 2 bin 500 lira ceza uygulanacak. Yönetmelik, 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

