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Resmi Gazete'de yayımlandı! TSE 15 personel alacak

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
08.12.2024 10:06
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Türk Standardları Enstitüsü (TSE), 15 bilişim personeli istihdam edecek. İşte başvuru tarihleri ve başvuru yöntemi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! TSE 15 personel alacak

Türk Standardları Enstitüsü 15 personel alacak! TSE'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre, Enstitünün Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere 3 kıdemli yazılım mimarı, 6 kıdemli yazılım geliştirme uzmanı, 1 kıdemli sistem ve ağ güvenliği uzmanı, 1 kıdemli sistem uzmanı, 2 iş analisti ve 2 iş zekası uzmanı alınacak.

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TSE PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden TSE-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden yapabilecek.

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TSE PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular, 12-22 Aralık tarihlerinde alınacak.

Kurumca belirlenen kriterlere göre yapılacak değerlendirmenin ardından sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, TSE'nin internet sitesinden ilan edilecek.

Sınav tarihleri, başvuruların sonuçlanmasını müteakip ayrıca duyurulacak. (AA)

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resmi gazete TSE Türk Standartları Enstitüsü
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