Resmi Gazete'de yayımlandı: TÜİK ve TPE'de yeni dönem

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında görevden almalar yer aldı. Alınan kararlar doğrultusunda TÜİK’te iki başkan yardımcısı ile Türk Patent Enstitüsü başkanı görevden alındı.

Ocak ayı sonunda başkanı değişen Türkiye İstatistik Kurumu'nda şimdi de iki başkan yardımcısının görevine son verildi. TÜİK'te başkan yardımcıları Umut Serhat İdman ve Nurettin Kaya görevden alındı.

TÜİK'te Ocak ayında Prof. Dr. Erdal Dinçer başkanlık görevinden alınmış yerine BDDK'da başkan yardımcısı olarak görev yapan Erhan Çetinkaya atanmıştı.

TPE BAŞKANININ DA GÖREVİNE SON VERİLDİ

Türk Patent Enstitüsü (TPE) Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Habip Asan görevden alındı. Buna göre, TPE Başkanı Asan, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4'üncü maddesi gereğince görevden alındı.



