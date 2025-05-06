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Resmi Gazete'de yayımlandı! Yürürlüğe girdi... Bakanlıktan yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığı, "konsinye ihracat" işlemlerine ilişkin uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla bazı düzenlemelere gitti. Kesin satışı daha sonra yapılmak üzere yurt dışındaki alıcılara, komisyonculara, ihracatçının yurt dışındaki şube veya temsilciliklerine mal gönderilmesini ifade eden "konsinye ihracat" elektronik olarak yapılabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yürürlüğe girdi... Bakanlıktan yeni düzenleme

Elektronik ihracatın "konsinye" olarak da gerçekleştirilebilmesine imkan sağlandı. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İhracat Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, yönetmeliğe bazı tanımlar eklenirken konsinye ihracat usullerinde değişiklikler yapıldı.

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Konsinye ihracat, kesin satışı daha sonra yapılmak üzere yurt dışındaki alıcılara, komisyonculara, ihracatçının yurt dışındaki şube veya temsilciliklerine mal gönderilmesini ifade ediyor.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, bu yöntemle yapılan ihracat işlemlerine ilişkin uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi ve mevzuatın güncel ihtiyaçları karşılayacak şekilde revize edilmesi amacıyla yönetmeliğe, "elektronik ihracat (e-ihracat)", "basitleştirilmiş gümrük beyannamesi" ve "kesin satış" tanımları eklendi.

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E-İHRACATIN KONSİNYE OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLEBİLMESİNE İMKAN TANINDI

Düzenlemeyle, konsinye ihracat kapsamında yurt dışındaki alıcılar, komisyoncular ve ihracatçının yurt dışındaki şube veya temsilciliklerinin yanı sıra e-ihracat kapsamında yurt dışı pazaryerlerine, e-ticaret sitelerine veya diğer e-ticaret platformlarına da mal gönderilebileceği hükme bağlandı.

Böylelikle, e-ihracatın konsinye olarak gerçekleştirilebilmesine imkan tanındı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Ticaret Bakanlığı İhracat
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