Resmi Gazete'de yayınlandı: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne onlarca hasta bakıcı alınacak

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde çalıştırılmak üzere 30 hasta bakıcı personelin istihdam edileceği belirtildi.

HASTA BAKICI İLANINDA DİL ŞARTI

İlana göre üniversite, geçtiğimiz aylarda faaliyete geçen yeni markası Cerrahpaşa International çatısı altında uluslararası hastalara hizmet vermek üzere ilanda belirtilen 5 yabancı dilden en az birine hakim olan 10 hasta bakıcı da istihdam edecek.

1 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan ilanda çeşitli kriterlere göre 30 hasta bakıcı alınacağı açıklandı.

İlanda belirtilen 20 hasta bakıcının yanı sıra geri kalan 10 hasta bakıcı için özel şartlar aranıyor.

Hasta iletişim biriminde görevlendirilmek ve uluslararası hasta hizmetlerinde çalıştırılmak üzere İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça ve Boşnakça dillerinden en az birini iyi derecede bilen 10 hasta bakıcı da istihdam edilecek.

DHA

