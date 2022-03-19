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Resmi Gazete'den duyuruldu! Bakanlıktan 'kuyumcu' kararı...

19.03.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuyumcuların, ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarının kuyumculuk faaliyetleriyle ilgili alanlarından ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda belge şartı aranmayacak. Kuyumculuk faaliyeti için yetki belgesi şartı aranırken, bu belgeyi mesleki yeterlilik belgesi bulunanların da almasına imkan tanındı.

Resmi Gazete'den duyuruldu! Bakanlıktan 'kuyumcu' kararı...

Ticaret Bakanlığının, Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kuyum ticareti yapabilmek için "işletme adına düzenlenmiş yetki belgesine sahip olma" şartı aranırken, bu belgenin alınabilmesi için kuyumcunun veya kuyum işletmesinin tam zamanlı çalışan en az bir personelinin ustalık belgesi olması gerekiyordu. Değişiklikle, mesleki yeterlilik belgesine sahip olan kuyumculara da yetki belgesi verilmesi mümkün hale geldi.

Kuyumcuların, ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarının kuyumculuk faaliyetleriyle ilgili alanlarından ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda ustalık belgesi ve mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmayacak. Bu şarttan muafiyet sağlayan alanlar Bakanlıkça belirlenerek internet sitesinde ilan edilecek.

BAŞVURULAR 30 HAZİRAN'A KADAR

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kuyum ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletmeler adına 30 Haziran'a kadar yapılan yetki belgesi başvurularında, ustalık belgesi şartı veya mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmadan yetki belgesi verilecek.

Söz konusu şarta haiz olunduğunu gösteren belgelerden birinin 31 Aralık'a kadar Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi'ne aktarılmaması veya il müdürlüğüne teslim edilmemesi halinde bu işletmelerin yetki belgeleri iptal edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Kuyumcu
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