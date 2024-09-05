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Resmi gazetede yayımlandı... "Vergi borcu bulunmaması" şartının kapsamı genişletildi!

05.09.2024 12:07
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" hazırlanmıştı. Hazırlanan tebliğ, resmi gazetede yayımlandı. Buna göre, 5 bin liranın üzerinde yapacakları ödemeler sırasında hak sahiplerinden vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge talep edilecek.

Resmi gazetede yayımlandı... "Vergi borcu bulunmaması" şartının kapsamı genişletildi!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazırlanan tebliğ ile kamudan yapılacak ödemelerde vergi borcu bulunmaması şartının kapsamı genişletildi.

Buna göre, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na tabi kamu idareleriyle bu idarelere bağlı döner sermaye işletmelerinin mahkeme kararları ve icra dairelerinin ödeme veya icra emirleri kapsamında, 5 bin liranın üzerinde yapacakları ödemeler sırasında hak sahiplerinden vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge talep edilecek.

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Ayrıca Resmi Gazete'de 13 Ağustos'ta yayımlanan daha önceki tebliğle kamuoyunda "vergi borcu yoktur" belgesi olarak bilinen uygulamada, borç türü olarak vergi dairelerince tahsil edilen vergilerin yanı sıra tüm kamu alacaklarının da dikkate alınması yönünde düzenleme yapılmıştı.
(AA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete vergi
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