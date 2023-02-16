FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Resmi ilan fiyat tarifesi belli oldu! Gazeteler ve internet haber siteleri...

Resmi ilan fiyat tarifesi belli oldu! Gazeteler ve internet haber siteleri...

16.02.2023 06:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi ilan fiyat tarifesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi ilan fiyat tarifesi belli oldu! Gazeteler ve internet haber siteleri...

Karara göre, resmi ilanların yayım ücreti, gazetelerin sayfa düzenleri esasını teşkil eden sütun boyu üzerinden bir santimetrelik ölçüm ile elde edilen sütun-santim birimi esas alınarak hesap edilecek.

Gazetelerde, resmi ilanların bir santimetresinin tek sütundaki yayım ücreti, KDV hariç, günlük fiili satış ortalaması 50 bin adedin altındakiler için 70 lira, 50 bin adedin üzerindekiler için 100 lira olacak.

İNTERNET HABER SİTELERİ

İnternet haber sitelerinde resmi ilanların yayım ücreti, 1 santimetre boy 4 santimetre en olmak üzere bir kutu alan esas alınarak hesaplanacak.

İnternet haber sitelerinde resmi ilanların bir kutu alanda bir günlük yayım ücreti, illere göre belirlenen kontenjan yerleri için 70 lira olacak. Ancak, Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'ne göre genel kategori kapsamındaki ilanları yayımlayacak internet haber siteleri için ücret 100 lira olacak.

Herhangi bir mevzuat hükmü gereğince elektronik ortamda yayım zorunluluğu bulunan resmi ilanların Basın İlan Kurumu ilan portalı "ilan.gov.tr"de yayımı, günlük fiili satış ortalaması 50 bin adedin altındaki gazetelere göre fiyatlandırılacak. Ancak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre ilan portalında yayımlanacak resmi ilanların bir günlük bedeli 2 bin 500 lira olarak belirlenecek.

Resmi ilanların tahmini bedelleri, Basın İlan Kurumunun tespit edeceği esaslara göre, ilanı verenler tarafından peşin olarak kuruma ödenecek ve fatura tanziminden sonra mahsup işlemi yapılacak.

Kanuni sebeplerden ötürü tahmini ilan bedellerini peşin ödeyemeyen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, faturanın kendilerine ulaşmasını müteakiben borçlarını derhal ödeyecek.

Söz konusu tarife, 1 Nisan 2023'te yürürlüğe girecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İş Bankası'ndan kredi borçları kararıİş Bankası'ndan kredi borçları kararı
Rönesans Rezidans’ın sakinleri anlattı: Ağızları açık bıraktıran ifadelerRönesans Rezidans’ın sakinleri anlattı: Ağızları açık bıraktıran ifadeler
'Ekonomik olarak daha avantajlı' O sistemi anlattılar: Yaygınlaştırılmalı'Ekonomik olarak daha avantajlı' O sistemi anlattılar: Yaygınlaştırılmalı
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Tek Yürek! Depremzedeler için yardım seferberliği! Toplanan bağış 115 milyar TL'yi geçti

Türkiye Tek Yürek! Depremzedeler için yardım seferberliği! Toplanan bağış 115 milyar TL'yi geçti

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'deprem' açıklaması!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'deprem' açıklaması!

İstanbul'ın sadece bir ilçesinde 2.300 bina! Yıkıma başlandı...

İstanbul'ın sadece bir ilçesinde 2.300 bina! Yıkıma başlandı...

Borsa İstanbul'dan 'altın' kararı!

Borsa İstanbul'dan 'altın' kararı!

İş Bankası'ndan kredi borçları kararı

İş Bankası'ndan kredi borçları kararı

ALTIN yatırımcıları DİKKAT! Deprem sonrası uyardı: "Er geç bir yıla..." 14 Şubat 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI!

ALTIN yatırımcıları DİKKAT! Deprem sonrası uyardı: "Er geç bir yıla..." 14 Şubat 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Yemek yapmayı sevenler buraya! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak

Yemek yapmayı sevenler buraya! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.