Resmileşti! Araç kullananlar dikkat: Yeni trafik cezaları belli oldu

Resmi Gazete'de Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklikler yapan düzenleme yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile hem para cezaları yükseltildi hem de ehliyet ve araçlara yönelik yaptırımlar ağırlaştırıldı.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMADA CEZALAR ARTTI

0,50 promil üzeri alkolle araç kullananlara verilen ceza 25 bin liraya yükseltildi. İkinci kez alkollü araç kullananlara 50 bin lira, üçüncü ve sonraki ihlallerde ise 150 bin lira ceza uygulanacak. Uyuşturucu madde kullanan sürücülere 150 bin lira ceza ve ehliyet iptali uygulanacak. Kolluk tarafından ölçüm yaptırmayanlara da aynı miktarda ceza ve 5 yıl ehliyete el koyma yaptırımı getirildi.

SALDIRI AMAÇLI ISRARLI TAKİBE 180 BİN LİRA

Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Ayrıca bu sürücülerin sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilecek.

Sürücü belgeleri geri alınan sürücülerin, ehliyetleri psikoteknik değerlendirmeden geçirilmesinin ardından iade edilecek.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN CEZASI ARTIYOR

Ehliyeti olmadan motorlu araç kullananlara 40 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ehliyeti geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullananlar ile sürücü belgesi iptal edildiği halde direksiyon başına geçenlere ise 200 bin lira ceza kesilecek.

Ehliyeti iptal edilen kişilere araç kullandıran işletenlere de tescil plakası üzerinden 40 bin lira idari para cezası verilecek.



KIRMIZI IŞIK İHLALİ CEZASI

Kırmızı ışık ihlali nedeniyle kazaya sebebiyet veren sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geri doğru bir yıl içinde 6 kez kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün ehliyeti iptal edilecek.

Kırmızı ışık ihlallerinde cezalar, bir yıl içindeki tekrar sayısına göre artırılacak.

İkinci ihlalde 10 bin lira, üçüncü ihlalde 15 bin lira, dördüncü ihlalde 20 bin lira, beşinci ihlalde 30 bin lira, altıncı ihlalde 80 bin lira para cezası kesilecek.

DRİFT ATAN SÜRÜCÜNÜN BELGESİ İPTAL EDİLEBİLECEK

Kanun ile kamuoyunda "drift atmak" olarak bilinen hareketleri yapan sürücülere verilecek cezalar düzenleniyor. Akrobatik hareketler yaparak araç süren sürücülere 46 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araç 60 gün süreyle trafikten menedilecek. Geri alınan sürücü belgeleri, süre sonunda sürücünün psikoteknik değerlendirmeden geçirilerek sürücü belgesi almasına engel hali olmadığının anlaşılması ve idari para cezasının tümünün tahsil edilmiş olması şartıyla iade edilecek.

Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 5 yıl içinde sürücü belgesi ikinci defa geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilecek.

Bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerinin yaya yollarında araç sürmeleri halinde 5 bin lira idari para cezası kesilecek.

SEYİR HALİNDEYKEN TELEFON İLE KONUŞANLAR DİKKAT!

Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası kesilecek. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde bu kuralın ikinci defa ihlal edilmesi halinde sürücülere 10 bin lira, bir yıl içinde bu kuralın 3 veya daha fazla ihlal edilmesi halinde sürücülere her seferinde 20 bin lira idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgeleri her seferinde 30 gün süreyle geri alınacak.

DÜĞÜN KONVOYLARI

Trafikte makas atanlara, otoyollarda veya bölünmüş karayollarında araçlarını ters istikamette sürenlere, araçlarını konvoy şeklinde veya münferiden sürerken, diğer araçların geçişini zorlaştıracak veya tehlikeye sokacak şekilde keyfi hareketlerle trafiğin akışını engelleyecek şekilde araçlarını durduranlar 90'ar bin lira idari para cezasına çarptırılacak.



AMBULANSA YOL VERMEYENE AĞIR CEZA

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyenlere 15 bin lira, ambulans veya itfaiyeye yol açmayanlara ise 46 bin TL, ayrıca ehliyete el koyma ve trafikten men cezaları uygulanacak. Araçlar arasındaki mesafe kuralına uymayanlara 5 bin lira, kavşaklarda geçiş hakkı kurallarına uymayanlara ise bin ila 5 bin lira arasında idari para cezası verilecek.

HIZ SINIRI İHLALİ CEZASI NE KADAR?

Kanunla, Karayolları Trafik Kanunu'nun hız sınırlarına uyma zorunluluğuna yönelik hükmünde değişikliğe gidiliyor. Buna göre, sürücüler, aksine bir karar alınıp işaretlenmemişse yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını aşmayacak.

Hız ölçen teknik cihaz veya çeşitli teknik usullerle yapılan tespit sonucu yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını, yerleşim yeri içinde, 6-10 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira,

11-15 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira, 16-20 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira, 21-25 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira, 26-35 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira, 36-45 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira, 46-55 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira,

56-65 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira, 66 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira idari para cezası verilecek. Söz konusu hız sınırlarını, yerleşim yeri dışında 11-15 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira,

16-20 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira, 21-25 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira, 26-30 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira, 31-40 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira, 41-50 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira,

51-60 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira, 61-70 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira, 71 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 kilometre/saatle ihlal edenlerin her seferinde 30 gün, 56-65 kilometre/saatle ihlal edenlerin her seferinde 60 gün, 66 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak.

TRAFİK ZABITASI

Otoyollardan sorumlu birimlerde görevli trafik zabıtası, sorumluluk sahası ile sınırlı olmak üzere İçişleri Bakanının uygun görmesi halinde genel zabıta olarak da görevlendirilebilecek.

Trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde sorumluluk bölgesine göre genel zabıta ilgili mevzuatta belirtilen esas ve usullere uygun olarak trafiği düzenlemeye ve trafik suçlarına el koymaya görevli ve yetkili olacak.

AĞIR TONAJA İZİN ŞARTI

Özellikli yüklerin taşınması ve trafiğe çıkışı için Karayolları Genel Müdürlüğü'nden (KGM) izin alınacak. Bu araçlardan karayolu kullanım bedeli alınacak. Ödenecek bedel dingil başına tonaj, dingil sayısı, taşıma mesafesi gibi kriterlere göre her yıl ilan edilecek.

“DUR” İHTARINA UYMAMA

Polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan sürücülere 200 bin lira idari para cezası verilecek. Bu sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçları ise 60 gün trafikten men edilecek.

PLAKADA DEĞİŞİKLİK CEZASI ARTTI

Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan, öngörülen sayıda plaka takmayan sürücülere 4 bin lira idari para cezası verilecek. Bu araçlar plakaları uygun duruma getirilene kadar trafikten menedilecek.

Başka bir araca ait tescil plakasını veya geçici tescil plakasını, plaka basım işlemini gerçekleştiren kuruluş tarafından verilmemiş plakayı, tescil kaydı bulunmayan plakayı veya sahte plakayı takan veya kullananlara 140 bin lira idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araç 30 gün süreyle trafikten menedilebilecek.



Tescil plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına bilerek neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan sürücüler 140 bin lira idari para cezasına çarptırılacak, araç 30 gün süreyle trafikten menedilecek. Yasa değişikliğinde şöyle denildi:

“Tescil plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına bilerek neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan sürücülere 140.000 Türk lirası idari para cezası verilir ve araç otuz gün süre ile trafikten menedilir. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde iki veya daha fazla tescil plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına bilerek neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan sürücülere her seferinde 280.000 Türk lirası idari para cezası verilir ve araç altmış gün süre ile trafikten menedilir.”

Motorlu bisiklet ve motosiklet cinsi araçların, izin alınarak yapılan gösteriler dışında tek tekerlek üzerinde, sele üzerine yatarak, sele üzerinde ayağa kalkarak, kendi etrafında döndürülerek, tekerleği kaydırılarak, sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek benzeri akrobatik hareketler yapılarak sürülmesi yasaktır.”

“Birinci fıkranın (a), (b), (c), (d) ve (e) bentleri ile beşinci fıkra hükümlerine uymayan sürücülere 5.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır. Birinci fıkranın (f) bendi hükümlerine uymayan sürücülere 46.000 Türk lirası idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri altmış gün süreyle geri alınır ve araç altmış gün süre ile trafikten menedilir. Bu şekilde geri alınan sürücü belgeleri, geri alma süresi sonunda sürücünün psiko-teknik değerlendirmeden geçirilerek sürücü belgesi almasına mâni hâli olmadığının anlaşılması ve bu Kanun kapsamında verilen idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması şartıyla iade edilir.