Restoran, berber, inşaat, tekstil: Arıyor ama çalışan bulamıyor

Türkiye'de işsizlik denince akla ilk gelen ifadelerden biri de ara eleman sorunu. Restorandan berbere inşaattan imalat sektörüne kadar birçok alanda aynı 'Çalıştıracak eleman bulamıyoruz' şikayeti bulunuyor. Özellikle küçük ve orta sınıf esnaf ve üreticilerin personel ihtiyacı da artıyor. İşte İŞKUR verilerine göre çalışma hayatındaki son durum...

"MEKANIN SAHİBİYİM AMA GARSONLUĞU BEN YAPIYORUM"

ATV Haber'de yer alan habere göre; restoran sahibi Özay Doğan "Şu anda biz bununla mücadele ediyoruz. Yani aşçı zaten hiç yetişmiyor. Şu anda garsonumuz yok. Ben mekanın sahibiyim ama şurada garsonluğu ben yapıyorum" dedi.

"YENİ NESİL YETİŞMİYOR"

İnşaat ustası Cihan Üret ise "Kalıp işinde, demir işinde, sıva işinde yani eleman bulmak çok zor. Yeni nesil yetişmiyor" ifadelerini kullandı.

Lokantalar garson bulamazken ustalar da inşaatta çalışacak kalifiye işçi bulamıyor. Son dönemde artış iş değil eleman arandığı belirtildi.

Son yıllarda giderek derinleşen ara eleman sorununun üretimden hizmete kadar pek çok sektörü olumsuz etkilediği vurgulandı. Bu noktada en çok sıkıntı yaşanan mesleklerin başında ise özel güvenlik görevlisinin geldiği aktarıldı. KOR-SAV Sendikası Genel Başkanı İsa Kalkan "Ara eleman sıkıntısı İŞKUR'un verilerinde birinci sırada özel güvenliğin çıkması gayet doğal. Yüksek bir sirkülasyon var. Girdi çıktı var" dedi.

İŞKUR'dan gelen son verilerin çarpıcı olduğu vurgulanırken 2026 yılının ilk 5 ayında toplam açık iş sayısının 894.137 olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. Yani yaklaşık 9.000 kişi ara eleman için ilan verdi. En çok eleman aranan illerin başındaysa 185.537 iş ilanıyla İstanbul'un olduğu aktarıldı.

Uzmanlara göre ara eleman sorununun başlıca nedenlerinden birinin mesleki eğitime olan ilginin azalması ve gençlerin büyük ölçüde masa başı işlere yönelmesi olduğu kaydedildi.

"BİZE GELSE ÇIRAK OLARAK BİZ ONU YETİŞTİRİRİZ"

Berber Muharrem Gültekin "Bize gelse çırak olarak biz onu yetiştiririz ama gençler maalesef hiçbir meslek konseptinde yer almak istemiyorlar" dedi.

Ara eleman bulmakta zorlanan sektörlerin başında güvenlik görevlilerinin geldiği, halihazırda 42.211 özel güvenlik görevlisi arandığı belirtildi. 22.308 de güvenlik görevlisi açığı bulunduğu aktarıldı. 36.784 turizm ve otelcilik elemanı aranırken 20.928 reyon görevlisi için de açık pozisyon bulunduğu belirtildi.

Restoran sahibi Özay Doğan "Yani biz komilik yaptık, işte bulaşıkçılık yaptık, garsonluk yaptık, şeflik yaptık ama şu anda onu bulmak mümkün değil" dedi.

Perakende ve tekstil sektörlerinde de personel ihtiyacının arttığı, 20.928 reyon görevlisi, 13.729 konfeksiyon işçisi ve 10.959 kasiyer içinde boş pozisyon bulunduğu aktarıldı. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken "Daha böyle pratikte kolay, kazançta her zaman iş bulacağı işlere yönelmeleri... Bir mobilyacı veya iyi bir demir ustası yetişmiyorlar" ifadelerini kullandı.

Berber Muharrem Gültekin "Meslekler gün güne ölüyor. Dolayısıyla sahip çıkılmasını istiyoruz" dedi.