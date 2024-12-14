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Restoran sahipleri kara kara düşünmeye başladı! 'Harcama limiti' uygulaması Ticaret Bakanlığı'nın radarına takıldı: Cezai süreç başlayacak!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
14.12.2024 14:21
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Özellikle lüks restoranların 'harcama limiti' uygulaması gündem olmuştu. Yasal olmayan bu uygulama için Ticaret Bakanlığı açıklamada bulundu. Bakanlık, uygulamanın yasal olmadığının altını çizerek idari ve cezai yaptırımların uygulanacağını belirtti.

Restoran sahipleri kara kara düşünmeye başladı! 'Harcama limiti' uygulaması Ticaret Bakanlığı'nın radarına takıldı: Cezai süreç başlayacak!

Restoran ve kafelerin bazı uygulamaları gündem olmaya devam ediyor! Öncesinde servis ücreti istemeleri tepkiye yol açmışken bu sefer 'harcama limiti' belirlemeleri gündem oldu. Restorana gittiğinizde belirlenen limitin altında harcama yapmış olsanız dahi o limitin talep edilecek olması Ticaret Bakanlığı'nın radarına takıldı.

HARCAMA LİMİTİNE BAKANLIK'TAN DENETİM

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, harcama limiti ile ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. Bakanlık, bu uygulamaların hem tüketici haklarına hem de ülkemizdeki ticari etik ve hukuki düzenlemelere açıkça aykırı olduğunu belirterek, ilgili denetim sürecinin hızla başlatıldığını açıkladı.

PİYASA İŞLEYİŞİNİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR

Bakanlık açıklamasında, "Tüketici haklarına ve ticari etik kurallarına açıkça aykırılık teşkil eden bu tür uygulamalar, ticari faaliyetleri düzenleyen yasal mevzuatla bağdaşmamakta; hem tüketicilerin mağduriyetine yol açmakta hem de piyasa işleyişini olumsuz etkilemektedir" sözlerini kullandı.

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Ticaret Bakanlığı, bu tür hukuka aykırı uygulamalarla mücadelede kararlı olduklarını vurgulayarak, söz konusu ihlallerin tespiti durumunda işletmelere karşı idari yaptırımlar ve cezai süreçlerin başlatılacağını belirtti. Bakanlık, tüketici haklarının korunmasının temel önceliklerinden biri olduğunu ifade etti.

Tüketicilerin, benzer bir durumla karşılaşmaları halinde Bakanlığa, İl Ticaret Müdürlüklerine veya Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'na başvurmaları gerektiği belirtildi. Yapılan tüm başvurular titizlikle değerlendirilecek ve gerekli adımlar hızla atılacak.
Bakanlık, tüketici haklarının ihlaline, ticari düzenin bozulmasına ve vatandaşların mağduriyetine neden olan uygulamalarla kararlılıkla mücadele edeceğini yineleyerek, kamuoyunu bilgilendirdi.

mahmut gürcan

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı
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