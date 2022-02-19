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Restoranlarda kaparo dönemi: En az yüzde 10! İşletmeci ‘mali kayıp’ diyor, müşteri mesafeli…

19.02.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kafelerde ısıtıcının ücretli olmasından sonra bir tartışma da restoranlar üzerinden çıktı. Bazı restoranlar rezervasyon yapmak için kaparo almaya başladı. Fiks menülerde geçerli uygulama için kaparo en az yüzde 10’dan başlıyor. İşletmeler mali kaybın önüne geçmek için bu yönteme başvurduklarını söylerken, müşteriler ise henüz yemedikleri yemeğin parasını vermeye sıcak bakmıyor…

Restoranlarda kaparo dönemi: En az yüzde 10! İşletmeci ‘mali kayıp’ diyor, müşteri mesafeli…

Gıdadaki fiyat artışı, fatura giderleri, personel ücretleri derken artan maliyetleri düşürmek için restoranlar da harekete geçti. Yeni yöntemlere başvuran bazı işletmeler fiks menülerde kaparo talep etmeye başladı.

Minimum yüzde 10 talep edilen kaparo ücreti işletmeden işletmeye değişiyor. Restoran işletmecileri mali kaybı önlemek için kaparonun şart olduğunu dile getiriyor. Müşteriler ise yemediği yemek için ön ödeme vermeye mesafeli yaklaşıyor.

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"O YEMEĞİ NE YAPMAM LAZIM"

Habertürk TV’ye konuşan Restoran İşletmecisi Turgut Gülen, “Birçok müessesenin bunu yapmış olduğunu biliyorum. 50-60 kişilik gruplar bizi arayıp geleceğini söyleyip menüleri istiyor. Biz de müşteriye ‘eğer gelecekseniz bankadan küçük bir miktar gönderirseniz memnun oluruz’ diyoruz. Bazı müesseselerde rakamları yükseltebiliyorlar. Yüzde 20-30 oluyor. Türk mutfağındaki bütün yemekler günlük yemeklerdir. Düşünün ki restorana 70 kişi geleceğim diye söz vermiş ve daha sonra gelmemiş. O 70 kişilik yemeği ne yapmam lazım” ifadelerini kullandı.

RESTORANLARDA KAPARO İADESİ NASIL OLACAK?

Bu yöntemin dünyanın hemen her yerinde yaygın olduğunu belirten TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl, uygulamanın Türkiye’de spesifik restoranlarda olduğunu belirtti. Restorana gidilmemesi halinde kaparonun ne olacağına ilişkin de konuşan Bingöl, “Burada iki inisiyatif var. Doğal olarak kaparoyu alamazsınız. Ancak önceden haber ettiyseniz işletme de oraya yeni bir müşteri koyabilecekse, yani ticari kayba uğramayacaksa bu tamamen işletmenin inisiyatifine kalmıştır. İster öder ister ödemez” şeklinde değerlendirmede bulundu.

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Bunun sık karşılaşılan bir uygulama olmadığını fiks menü diye tabir edilen yerlerde bu tür uygulamaların söz konusu olduğunu söyleyen TÜRKONFED Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü ise, “İşletmeden kaynaklı bir kusur söz konusu ise kaparo kusur durumuna göre mahkeme aracılığıyla tespit edilebilir. İadesi söz konusu olabilecektir” dedi.


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