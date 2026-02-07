FİNANS

Restoranlarda yeni dönem başladı! Hesapta yazıyor: Nakit devri bitti

Kafe ve restoranların kuver ve servis ücreti alması devri kapandı. Tüketicilerin şikayetleri doğrultusunda Ticaret Bakanlığı’nın müdahalesi ile kuver ve servi ücreti dönemi son buldu. Restoranlar ise gönüllü bahşiş sistemini hayata geçirdi. Buna göre, bahşiş oranını müşteri kendisi belirleyerek POS’tan geçiyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Ticaret Bakanlığı'nın 30 Ocak Cuma günü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğiyle kuver ve servis ücreti uygulaması kaldırıldı. Söz konusu düzenlemenin ortadan kaldırılması restoranlar yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Buna göre, yurtdışında sıkça görülen "gönüllü bahşiş" sistemini devreye aldı.

HESAPTA KENDİNİZ BELİRLİYORSUNUZ

Bu sistemi uygulamasına alan işletmeler ise, masaya gelen hesaba ‘Zorunlu kuver yok, servis bedeli yok’ notunu düşüyor. Ancak hesapta yüzde 8, 10 ve 15 gibi oranların sıralandığını görüyor. Bu oranların anlamı ise ne kadar bahşiş bırakmak istediğinize dair bir oran.
Sabah’ın haberine göre, bahşiş artık doğrudan POS cihazı üzerinden alınıyor. Böylece hem kayıt dışı hesap hareketleri ortadan kalkıyor, hem de bu tutar vergilendiriliyor. İşletmelere yasal güvence çalışanlara ise yasal bahşiş olarak yansıtılıyor.

Müşteriler ise işletmelerin bu yöntemini desteklemeye başladı. Ancak genel tabloya bakıldığında, gönüllü kuver olarak da adlandırılan bu yeni bahşiş modeli, eski zorunlu kuver uygulamasına kıyasla müşteriler tarafından daha fazla kabul görüyor.

TÜKETİCİ KENDİSİ TERCİH EDECEK

Eski yönetmeliğe göre restoranlar fiyat listesinde belirtilmek şartıyla servis ücreti alınabiliyordu. İşletmeler bu boşluğu kullanarak fişin sonuna masa, kuver ve servis bedelleri adı altında yüzde 30'a varan oranlarda ücret ekliyor ve bu parayı genellikle işletme geliri olarak kaydediyordu. Yeni düzenleme uyarınca tüketiciler, sadece fiilen sipariş ettikleri ve tükettikleri yiyecek ile içeceklerin bedelinden sorumlu olacak. Tüketicinin talebi olmaksızın masaya getirilen ve 'aperatif' olarak sunulan kuver ürünleri için de herhangi bir bedel talep edilemeyecek. Bakanlık, tüketicilerin yalnızca kendi isteklerine bağlı olarak "bahşiş" gibi gönüllülük esasına dayalı ödemeler yapabileceğini, ancak bunun bir zorunluluk haline getirilemeyeceğini vurguladı.

1.5 MİLYON LİRAYA VARAN YÜKSEK CEZA

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle artık lokanta, kafe, restoran ve pastane gibi işletmelerde, servis ücreti, kuver ücreti, masa ücreti veya benzeri adlar altında tüketiciden ayrıca bir ücret talep edilemeyecek. Kafasına göre hesaba "servis bedeli" ekleyen işletmeye 1 milyon 439 bin liraya varan cezalar kesilecek.

