FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Reuters: Hükûmet seçim öncesi ilk kez gündemine Emeklilikte Yaşa Takılanları (EYT) aldı

Reuters: Hükûmet seçim öncesi ilk kez gündemine Emeklilikte Yaşa Takılanları (EYT) aldı

02.11.2021 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllardır kamoyundan gelen istek ve taleplerin ardından hükûmet gündemine; dar gelirli vatandaşlar, emeklilikte yaşa takılanlar ve dezavantajlı kişilerin gelir artışını destekleyen sosyal paketler aldı.

Reuters: Hükûmet seçim öncesi ilk kez gündemine Emeklilikte Yaşa Takılanları (EYT) aldı

Kamuoyu kasım ayının ilk gününde doğalgaz, LPG ve alkole gelen zamlarla uyandı.Sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza gelen zam, başta elektrik faturaları olmak üzere gazın girdi olduğu alanlarda hissedilecek. İngiliz haber ajansı Reuters'ta yer alan habere göre, hükûmet seçim öncesinde EYT’liler ve asgari ücret için attığı adımla ilgili dikkat çeken bir haber hazırladı.

Reuters, "En geç 2023 ortasında yeniden seçime gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan destek, son dönemde sert şekilde artan gıda ve enerji fiyatları başta olmak üzere son dört yılın büyük bölümünde çift hanede yer alan enflasyonun negatif etkisiyle de azalmış durumda" yorumuna yer verdi.

Haberde, hükûmet asgari ücret artışı, enflasyondan daha çok etkilenen dar gelirlilerin üzerindeki vergi yüklerinin azaltılması ve emeklilikte yaşa takılanlara yönelik düzenlemeyi de içeren bir dizi çalışma için harekete geçtiği belirtildi.

İLK KEZ EYT ELE ALINACAK

Reuters'a bilgi veren iki yetkiliden edinilen bilgiye göre, çalışılan önlemler arasında dar gelirli ve dezavantajlı grupların gelirinin artırılması, 2 bin TL altı emekli maaşı kalmaması, asgari ücret artışları ve alt gelir grubuna vergi destekleri sağlanması yer alıyor.

Son Dakika: TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz ve enflasyon açıklamasıSon Dakika: TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz ve enflasyon açıklaması

Artan enerji fiyatları kaynaklı olarak sosyal desteklerin de artırılması planlanırken, AK Parti döneminde ilk kez emeklilikte yaşa takılanlara yönelik bir çalışma da gündeme alındı. Yapılan çalışmanın sonucunda ortaya çıkacak maliyetlere göre hangi desteklerin sağlanacağına karar verilecek.

ENFLASYON YÜZDE 20'YE ULAŞTI

Reuters'a bilgi veren yetkililer yüzde 20'ye ulaşan enflasyon nedeniyle daha çok etkilenen dar gelirli ve dezavantajlı grupların üzerindeki baskıların azaltılmasının hedeflendiğini belirttiler. Değerlendirilen önlemler arasında enflasyonun üzerinde asgari ücret artışı, dar gelirliler için enerji faturalarında destek sağlanması ve SGK ödeneklerinde memur maaş artışları da yer alacak.

Yetkili, "Bütçede şu anda olması gerekenden biraz daha fazla sıkılık var. Şu anda yaklaşık %6'lık bir alan varken %1.5'e kadar düştü açığın/GSYH'ya oranı. Bunun biraz açılması lazım ki bu konuda adım atılacak" dedi ve ekledi:

ZAM VE TÜRK LİRASI'NIN DEĞER KAYBI GÜNDEMDE

Bu kapsamda asgari ücrette enflasyona bağlı olarak (ki belki üzerinde) bir artış ortaya konulacak. Bütçede dar gelirlilerin enflasyondan daha az etkilenmesi için neler yapılabilir bu konuda bir çalışma yapılıyor. Enerjide, SGK ödeneklerinde vs. alınabilecek yükler alınacak. Memur maaşlarına da hatırı sayılır bir zam yapılması gündemde olacak.

BAKANLIKTAN YORUM GELMEDİ

Öte yandan konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığından herhangi bir açıklama gelmedi.

Merkez Bankası geçtiğimiz iki ayda toplam 300 baz puan politika faizinde indirime gitmişti. Bu indirimlerle birlikte Türk Lirası'nda değer kaybı devam etti.

Bakan Dönmez açıkladı! TRT payı kalkıyorBakan Dönmez açıkladı! TRT payı kalkıyor

Kredi Hesaplama


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TOGG yerli otomobilin montajından yeni görüntü paylaştıTOGG yerli otomobilin montajından yeni görüntü paylaştı
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sıfır araçlar alev alev yandı, sürücü fenalık geçirdi

Sıfır araçlar alev alev yandı, sürücü fenalık geçirdi

Bakan Dönmez açıkladı! TRT payı kalkıyor

Bakan Dönmez açıkladı! TRT payı kalkıyor

Türkiye sınırına asker gönderdiler

Türkiye sınırına asker gönderdiler

Şirketlerden açıklama! "Üretim durabilir"

Şirketlerden açıklama! "Üretim durabilir"

Bu ilçelerde evi olan yaşadı! Fiyatlar uçuşa geçti

Bu ilçelerde evi olan yaşadı! Fiyatlar uçuşa geçti

Bir otomobil kaç asgari maaş ile alınabiliyor?

Bir otomobil kaç asgari maaş ile alınabiliyor?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Rekabet Kurumunun cezasıyla ilgili BİM ve ŞOK'tan açıklama

Rekabet Kurumunun cezasıyla ilgili BİM ve ŞOK'tan açıklama

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Rekabet Kurumundan ağırlaştırılmış kartel cezası talebi

Rekabet Kurumundan ağırlaştırılmış kartel cezası talebi

Döviz büroları kepenk indiriyor

Döviz büroları kepenk indiriyor

BDDK Başkanı'ndan kredi açıklaması

BDDK Başkanı'ndan kredi açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.