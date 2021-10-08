Reuters'ın Merkez Bankası Başkanı iddiasına ilk tepki! Fahrettin Altun: Endişe verici

Reuters, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na güvenini kaybetme aşamasına geldiğini, ikili arasında son haftalarda iletişimin de azaldığını yazdı. Reuters'ın bu haberine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan yalanlama geldi.
İşte Fahrettin Altun'un açıklaması:
Yalan haber'i sosyal medyanın sorunu zannediyorduk. Fakat görüyoruz ki artık ana akım medya da aynı meseleden muzdarip. Büyük medya kuruluşları bile bu tür yalanları kolayca dolaşıma sokabiliyor. Bu endişe verici bir durum. Her ikisi de YALAN!
“Yalan haber”i sosyal medyanın sorunu zannediyorduk.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 8, 2021
Fakat görüyoruz ki artık ana akım medya da aynı meseleden muzdarip.
Büyük medya kuruluşları bile bu tür yalanları kolayca dolaşıma sokabiliyor.
Bu endişe verici bir durum.
Her ikisi de YALAN???????? pic.twitter.com/wpPdEQ4DXT
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