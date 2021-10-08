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Reuters'ın Merkez Bankası Başkanı iddiasına ilk tepki! Fahrettin Altun: Endişe verici

08.10.2021 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Reuters'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile ilgili haberini sosyal medyadan yaptığı açıklama ile yalanladı.

Reuters'ın Merkez Bankası Başkanı iddiasına ilk tepki! Fahrettin Altun: Endişe verici

Reuters, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na güvenini kaybetme aşamasına geldiğini, ikili arasında son haftalarda iletişimin de azaldığını yazdı. Reuters'ın bu haberine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan yalanlama geldi.

ALTUN: ENDİŞE VERİCİ

İşte Fahrettin Altun'un açıklaması:

Yalan haber'i sosyal medyanın sorunu zannediyorduk. Fakat görüyoruz ki artık ana akım medya da aynı meseleden muzdarip. Büyük medya kuruluşları bile bu tür yalanları kolayca dolaşıma sokabiliyor. Bu endişe verici bir durum. Her ikisi de YALAN!

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Şahap Kavcıoğlu
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