Rize ve İstanbul detayı.... İşte en çok altın tutan iller! Liste değişti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre Türkiye genelinde toplam altın mevduatı ilk çeyrekte yaklaşık 3,6 trilyon TL büyüklüğe ulaştı. BDDK'nın verilerinde altın mevduatının en yüksek ve en düşük olduğu illerin listesi de güncellendi. İşte İstanbul ve Rize detaylarına dikkat çeken o iller...

Mustafa Fidan
BDDK tarafından yayınlanan verilere göre Türkiye genelinde altın mevduatının toplam miktarı ve elinde en çok altın mevduatı tutan iller belli oldu. Kişi başı ortalama altın mevduatı 41 bin 854 TL seviyesinde gerçekleşti. Aralık 2025’te 616,5 ton olan bankalardaki altın miktarı, Mart 2026’da 699,1 tona kadar yükseldi. Böylece miktar bazında altın hesapları en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye Gazetesi web sitesinde yer alan habere göre altın mevduatı yüksek ve düşük iller de belli oldu. Rize ve İstanbul detayı dikkat çekti.

EN ÇOK ALTIN MEVDUATINA SAHİP İLLER BELLİ OLDU

Altın fiyatlarında bu yılın ilk çeyreği oldukça hareketli geçerken, bankalardaki altın mevduatında da dikkat çeken gelişmeler yaşandı. BDDK tarafından açıklanan verilere göre;

-Türkiye genelinde (yurt dışı hariç) toplam altın mevduatı ilk çeyrekte yaklaşık 3,6 Trilyon TL büyüklüğe ulaştı.

-86 milyonluk ülke nüfusuna oranlandığında bankacılık sisteminde kişi başı ortalama altın mevduatı 41 bin 854 TL seviyesinde oldu.

BANKALARDA REKOR SEVİYE

Açıklanan verilere göre; Aralık 2025’te 616,5 ton olan bankalardaki altın miktarı, Mart 2026’da 699,1 tona kadar yükseldi. Böylece miktar bazında altın hesapları ilk çeyrekte %13,40 arttı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Son olarak Şubat 2021'de 685 ton ile aylık rekor test edilmişti.

ALTIN MEVDUATI EN YÜKSEK İLLER

Rakamsal olarak 2026’nın ilk çeyreğinde altın mevduatı en yüksek ilk 10 il şöyle sıralandı:

ALTIN MEVDUATI EN DÜŞÜK İLLER

Yine rakamsal olarak 2026’nın ilk çeyreğinde altın mevduatı en düşük ilk 10 il ise şunlar oldu:

ALTIN PAYI EN YÜKSEK İLLER: RİZE DİKKAT ÇEKTİ

Bankacılık sistemindeki toplam mevduat içinde altın ağırlığı en yüksek iller şöyle sıralandı:

ALTIN PAYI EN DÜŞÜK İLLER

Bankacılık sistemindeki toplam mevduat içinde altın ağırlığı en düşük iller ise şunlar oldu:

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

Rize, bankadaki mevduatın %42'sini altında tutarak Türkiye'de ilk sırada yer aldı. Listede İç Anadolu (Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Yozgat) ile birlikte Orta Karadeniz (Çorum, Amasya, Tokat) illeri de öne çıktı.

İstanbul, Türkiye'deki toplam altın mevduatının yaklaşık %35,5'ine (1,46 Trilyon TL) tek başına sahip olmasına rağmen, ildeki toplam paranın büyüklüğü nedeniyle, altın mevduatında oransal olarak listenin sonunda yer aldı. Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Gaziantep ve Muğla gibi şehirlerde de benzer etki gözlemleniyor.

08 Mayıs 2026
ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.873,27
6.874,07
% 0.85
19:18
Ons Altın / TL
214.068,73
214.163,90
% 1
19:33
Ons Altın / USD
4.719,63
4.720,24
% 0.73
19:33
Çeyrek Altın
10.997,24
11.239,11
% 0.85
19:18
Yarım Altın
21.925,74
22.478,22
% 0.85
19:18
Ziynet Altın
43.988,94
44.818,96
% 0.85
19:18
Cumhuriyet Altını
45.558,00
46.242,00
% -0.54
17:04
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

