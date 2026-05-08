Rize ve İstanbul detayı.... İşte en çok altın tutan iller! Liste değişti

EN ÇOK ALTIN MEVDUATINA SAHİP İLLER BELLİ OLDU

Altın fiyatlarında bu yılın ilk çeyreği oldukça hareketli geçerken, bankalardaki altın mevduatında da dikkat çeken gelişmeler yaşandı. BDDK tarafından açıklanan verilere göre;

-Türkiye genelinde (yurt dışı hariç) toplam altın mevduatı ilk çeyrekte yaklaşık 3,6 Trilyon TL büyüklüğe ulaştı.

-86 milyonluk ülke nüfusuna oranlandığında bankacılık sisteminde kişi başı ortalama altın mevduatı 41 bin 854 TL seviyesinde oldu.

BANKALARDA REKOR SEVİYE

Açıklanan verilere göre; Aralık 2025’te 616,5 ton olan bankalardaki altın miktarı, Mart 2026’da 699,1 tona kadar yükseldi. Böylece miktar bazında altın hesapları ilk çeyrekte %13,40 arttı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Son olarak Şubat 2021'de 685 ton ile aylık rekor test edilmişti.

ALTIN MEVDUATI EN YÜKSEK İLLER

Rakamsal olarak 2026’nın ilk çeyreğinde altın mevduatı en yüksek ilk 10 il şöyle sıralandı:

ALTIN MEVDUATI EN DÜŞÜK İLLER

Yine rakamsal olarak 2026’nın ilk çeyreğinde altın mevduatı en düşük ilk 10 il ise şunlar oldu:

ALTIN PAYI EN YÜKSEK İLLER: RİZE DİKKAT ÇEKTİ

Bankacılık sistemindeki toplam mevduat içinde altın ağırlığı en yüksek iller şöyle sıralandı:

ALTIN PAYI EN DÜŞÜK İLLER

Bankacılık sistemindeki toplam mevduat içinde altın ağırlığı en düşük iller ise şunlar oldu:

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

Rize, bankadaki mevduatın %42'sini altında tutarak Türkiye'de ilk sırada yer aldı. Listede İç Anadolu (Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Yozgat) ile birlikte Orta Karadeniz (Çorum, Amasya, Tokat) illeri de öne çıktı.

İstanbul, Türkiye'deki toplam altın mevduatının yaklaşık %35,5'ine (1,46 Trilyon TL) tek başına sahip olmasına rağmen, ildeki toplam paranın büyüklüğü nedeniyle, altın mevduatında oransal olarak listenin sonunda yer aldı. Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Gaziantep ve Muğla gibi şehirlerde de benzer etki gözlemleniyor.