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'Roket gibi' Şubatta cebe girecek zamlı maaş şimdiden zam getirdi! 'Her gün farklı fiyat söylemekten sıkıldık'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
21.11.2024 11:17
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Asgari ücret ne kadar olacak sorusu gündemin en çok konuşulan konusu olmaya devam ediyor. Asgari ücret zammı için farklı rakamlar ortaya atılırken henüz yeni asgari ücret vatandaşın cebine girmeden, hatta daha rakam belli bile olmadan esnafın fiyatlarına yansıdı. Etiketler değişirken TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu "Asgari ücret daha belli olmadan fiyatlara yüzde 20-30 zam geldi" dedi. Peki bu fiyat artışlarının sebebi ne? İşte detaylar...

'Roket gibi' Şubatta cebe girecek zamlı maaş şimdiden zam getirdi! 'Her gün farklı fiyat söylemekten sıkıldık'

Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı merak uyandırmaya devam ederken toptancısı, esnafı zamlı maaş tarifesine geçti bile. Asgari ücrete zam gelmeden zam furyası başladı. Hatta öyle ki ete sadece iki haftada beş defa zam geldi. Tüketici dernekleri işte bu et zammının da Şubat'ta cebe girecek olan zamlı maaştan olduğunu öne sürdü.

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MAAŞ CEBE GİRMEDEN BİRÇOK ÜRÜN ZAMLANDI

TV100'de yer alan habere göre; TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu "Asgari ücret daha belli olmadan fiyatlara yüzde 20-30 zam geldi. Burada fırsatçılık var" dedi. Et, yumurta, temel gıdada ne varsa onlar da nasibini aldı. Maaş cebe girmeden birçok ürün zamlandı.

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"TEKRARDAN ZAM GELME İHTİMALİ VAR DİYE BİZE BİLDİRDİLER"

Mikrofon uzatılan bir esnaf "Sizde de etiket değişti mi yani zamlı maaş öncesi?" sorusuna "Zamlı maaş öncesi etiketler zaten başladı. Şimdi de devam ediyor. Bize de yüzde 30 civarında ete zam geldi. Tekrardan yine gelme ihtimali de var diye et üreticileri bize bunu bildirdiler yani" şeklinde yanıt verdi.

Ne asgari ücret ne de diğerleri... Şu anda zamlı maaşlar henüz belli olmadı. Belli olsa bile o zamlı maaşlar vatandaşın cebine Şubat ayında girecek. Ancak bazı üretici ve esnaf her zamanki gibi aceleci davrandı, etiketler zam gelmeden değişti.

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"SÖZÜM ONA İNDİRİM AYI! GIDA FİYATLARI BİZDE ROKET GİBİ UÇUYOR"

Ağaoğlu "İçinde bulunduğunuz kasım ayı sözüm ona indirim ayı, gıda fiyatları bizde roket gibi uçuyor. Bunun gerekçesi asgari ücret konuşturulmaya başlandı. Kim yapıyor bunları? Hangi el tetikliyor bu fiyat artışlarını?" şeklinde konuştu.

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Sadece iki haftada ete beş defa zam geldi. İddiaya göre bu zammın sebebi henüz vatandaşın cebine girmeyen zamlı maaşlar.

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Ağaoğlu "Asgari ücret konuşuluyor diye baktık yumurta fiyatları da arttı. Gerekçeyi sorduğunuz zaman asgari ücret artacak denmiyor ama kuş gribi deniyor, kuş gribi falan yok" ifadelerini kullandı.

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"BİZ DE MÜŞTERİLERİMİZE HER GÜN FARKLI FİYAT SÖYLEMEKTEN SIKILIR HALE GELDİK"

Sadece tüketici değil kimi esnaf da bu durumdan şikayetçi. Etiketlerdeki fiyat artışının üreticide, toptancıda başladığını öne sürüyor. Mikrofon uzatılan esnaf "Bundan tüketiciler de çok şikayetçi. Biz de bu işten muzdaribiz. Biz de yani tüketiciye, müşterilerimize her gün farklı fiyat söylemekten artık sıkılır hale geldik" dedi.

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