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Rota KKTC'ye döndü! Yabancılardan yoğun ilgi: KKTC yönetiminden Türklere yeni hak

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
24.05.2024 21:49
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Konut yatırımcıları, pound cinsinden kira getirisi nedeniyle rotayı KKTC'ye çevirdi. Yabancıların da yoğun ilgisinin olduğu KKTC'de inşaat projeleri de arttı. KKTC yönetimi bir düzenleme yaparak Türklerin tapu alma hakkını 1'den 3'e çıkardı.

Rota KKTC'ye döndü! Yabancılardan yoğun ilgi: KKTC yönetiminden Türklere yeni hak

Konut yatırımcılarının KKTC'ye ilgisinde son yıllarda artış yaşanıyor. KKTC yönetimi yeni bir düzenlemeye imza attı. Türklerin tapu alma hakkı 1'den 3'e çıkarıldı. Yatırımcılar, pound ile kiralamanın KKTC'yi cazip hale getirdiği görüşünde.

YABANCILARIN DA İLGİSİ ARTTI

Pound ile kira getirisi yatırımcıların ilgisinin KKTC'ye dönmesine neden oldu. Türklerin dışında KKTC, yabancıların da radarında. Girne merkezde 1+1 dairenin getirisi 450 ila 600 pound arasında. Bugünkü kurla 16 bin 400 ila 26 bin 650 TL arasında değişiyor. 1+0 dairenin fiyatı ise 2 milyon 256 bin TL'den başlıyor.

TÜRKLERE YENİ HAK

KKTC'de konutlara yönelik talep patlaması yaşanırken inşaat projelerinin sayısı da arttı. Durum böyle olunca KKTC yönetimi yeni yasal bir düzenleme yaptı. Türklerin tek bir tapu hakkı düzenlemeyle 3'e çıkarıldı.

"İNANILMAZ BİR TALEP VAR"

Show Haber'in haberine göre gayrimenkul uzmanları, "Avrupa ve Afrika ülkelerinden inanılmaz bir talep var" açıklamasını yaptı.

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