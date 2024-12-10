FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Rötar yapan havayolu şirketleri yandı! Yolcuya tazminat ödenecek... İşte şartlar ve tazminat bedelleri

Rötar yapan havayolu şirketleri yandı! Yolcuya tazminat ödenecek... İşte şartlar ve tazminat bedelleri

10.12.2024 01:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) havayolu ile seyahat eden yolcuların haklarına dair yönetmelikte yaptığı değişiklikle birlikte rötar yapan havayolu şirketleri yolcularına tazminat ödeyecek. Uçuşların teknik ve operasyonel nedenlerle tehir edilmesi ve yolcunun planlanan son varış yerine 3 saat ve daha fazla sürede ulaştırılması halinde, havayolu şirketi belirlenen ücretleri yolcuya ödeyecek. İşte ödenecek tazminat bedelleri.

Rötar yapan havayolu şirketleri yandı! Yolcuya tazminat ödenecek... İşte şartlar ve tazminat bedelleri

SHGM’nin Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik'in (SHY-YOLCU) 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki değişiklik resmi gazetede yayımlandı.

54

Yayımlanan değişikliğe göre, uçuşların teknik ve operasyonel nedenlerle tehir edilmesi ve yolcunun planlanan son varış yerine 3 saat ve daha fazla sürede ulaştırılması halinde, havayolu şirketi belirlenen ücretleri yolcuya ödeyecek.

747

DIŞ HAT UÇUŞLARINDAKİ TAZMİNAT 600 AVRO'YA KADAR ÇIKIYOR

Buna göre, yolculara iç hat uçuşlar için 100 Avro, dış hat uçuşlarında ise yolcularına bin 500 kilometre veya daha kısa tüm uçuşlar için 250 Avro, bin 500 ile 3 bin 500 kilometre arası uçuşlar için 400 Avro, 3 bin 500 kilometreden daha uzun uçuşlar için 600 Avro, tazminat tutarı belirlendi. Söz konusu tazminat alacaklarının Türk Lirası cinsinden karşılığı hesaplanırken, tazminatın ödendiği güne ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınacak.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Tazminat uçuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail'in Suriye topraklarını işgaline dünyadan tepki! Netanyahu: "Golan Tepeleri sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz bir parçası olacak"

İsrail'in Suriye topraklarını işgaline dünyadan tepki! Netanyahu: "Golan Tepeleri sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz bir parçası olacak"

Evlilik yıldönümlerinde boşanma aşamasındaki eşini öldürüp aynı silahla intihar etti!

Evlilik yıldönümlerinde boşanma aşamasındaki eşini öldürüp aynı silahla intihar etti!

'Suriyelilerin dönüşü' sonrası gündeme geldi! Ucuzlar mı?

'Suriyelilerin dönüşü' sonrası gündeme geldi! Ucuzlar mı?

Eşinin 1 bileziğini bozdurup kurdu! Şimdi yanında 750 kişi çalışıyor

Eşinin 1 bileziğini bozdurup kurdu! Şimdi yanında 750 kişi çalışıyor

Kabine sonrası 'Asgari Ücret' mesajı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk toplantı öncesi yaptığı açıklama dikkat çekti

Kabine sonrası 'Asgari Ücret' mesajı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk toplantı öncesi yaptığı açıklama dikkat çekti

Toplamda 330 milyon lira ödeyecek! İşten çıkarmalar başladı

Toplamda 330 milyon lira ödeyecek! İşten çıkarmalar başladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.