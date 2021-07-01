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RTÜK'ün 3 üyeliği için yapılan seçime ilişkin karar yayımlandı

01.07.2021 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Radyo ve Televizyon Kurulu'nda (RTÜK) 21 Temmuz'da boşalacak AKP'ye düşen iki ve MHP'ye düşen bir üyelik için yapılan seçime ilişkin karar yayımlandı.

RTÜK'ün 3 üyeliği için yapılan seçime ilişkin karar yayımlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan TBMM kararına göre, RTÜK üyeliklerine; AKP Grubu'ndan Mehmet Daniş ve Orhan Kardaş, MHP Grubu'ndan Deniz Güçer seçildiler.

Kaynak: Reuters

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi MHP
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