FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Rus enerji sektörü AB’nin iklim değişikliği adımlarına hazırlanıyor

Rus enerji sektörü AB’nin iklim değişikliği adımlarına hazırlanıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.01.2020 13:38 | Son Güncelleme

Rus enerji sektörü AB’nin iklim değişikliği adımlarına hazırlanıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Yardımcısı Maksim Oreşkin, iklim değişikliği ve Avrupa Birliği’nde (AB) buna ilişkin atılan adımların petrol ve doğal gaz talebini etkileyeceğini belirterek, “Rus ekonomisini, yaşanacak değişime şimdiden hazırlamamız gerek.” dedi.

Rusya’da kurulan yeni hükümette ekonomik kalkınma bakanlığı koltuğunu bırakarak bugün Putin’in yardımcılığı görevine getirilen Oreşkin, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu kapsamında Rus devlet kanalı Rossiya 24’e değerlendirmelerde bulundu.

ABD ile Çin arasında varılan ticaret anlaşmasını, uluslararası ticaret açısından “mayın” olarak tanımlayan Oreşkin, ““Avrupalılar, Çin’in, ithalatında Avrupa ürünleri yerine Amerikan ürünlerini ikame edeceği konusunda tepki gösteriyorlar. Bu durum, ABD-Çin-Avrupa ekseninde, diğer ülkelerin de katılımıyla 2021-2022’de ticari uyuşmazlıkları artıracak.” diye konuştu.

AB’nin iklim değişikliğine yönelik hamlelerini de değerlendiren Oreşkin, “AB, 2050’ye kadar karbon salımını sıfıra indirmek istiyor. Çok iddialı bir hedef, ancak bu hedef Rusya’nın en büyük doğal gaz ve petrol pazarını değiştirecek. Rus ekonomisini, yaşanacak değişime şimdiden hazırlamamız gerek.” dedi.

Rusya’nın Avrupa’ya doğal gaz ihracatı 2019’da 201,9 milyar metreküple rekor seviyeye çıkarken, Avrupa, toplam petrol ithalatının yaklaşık yüzde 30’unu Rusya’dan karşılıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
Firar eden hamside fiyat 25 TL'yi bulduFirar eden hamside fiyat 25 TL'yi buldu
Koç/Çakıroğlu: Dijitalde hızlı değişim tam dönüşümü şart koşuyorKoç/Çakıroğlu: Dijitalde hızlı değişim tam dönüşümü şart koşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gaz, Oreşkin, petrol, rusya,

En Çok Okunan Haberler

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

Dünya ayağa kalktı! Böyle bakılıyor

Dünya ayağa kalktı! Böyle bakılıyor

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan duyurdu: Kimlik numarasına göre ödemeler yapılmaya başlandı

Bakan duyurdu: Kimlik numarasına göre ödemeler yapılmaya başlandı

1 liraya alıyor, 50 euroya satıyor!

1 liraya alıyor, 50 euroya satıyor!

5 yıldızlı ünlü otel icradan satışa çıkıyor

5 yıldızlı ünlü otel icradan satışa çıkıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar

Altınla ilgili önemli tahmin! 'Altın bu yıl içinde 320 TL seviyesini görebilir'

Altınla ilgili önemli tahmin!

Sinop’tan dünyaya oyuncak ihracatı

Sinop’tan dünyaya oyuncak ihracatı

Dicle Elektrik’ten tüketicilere abonelik uyarısı! Aboneliği bulunmayan ve başka abone adına enerji kullananların elektriği kesilecek

200 bin tüketiciye abonelik uyarısı!

Suriyeli avukat Mersin’e ilaç fabrikası kuruyor

Suriyeli avukat Mersin’e ilaç fabrikası kuruyor

ULUSKON, Cezayir ile ekonomik, sosyal ve kültürel konularda işbirliğine gidecek

ULUSKON, Cezayir ile ekonomik, sosyal ve kültürel konularda işbirliğine gidecek

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.