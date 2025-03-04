Rus enerji şirketi Avrupa için 'doğal gaz' uyarısında bulundu

Mart ayının en kritik verisi dün TÜİK tarafından açıklandı. Milyonların heyecanla beklediği enflasyon verisi yakından takip edildi. Avrupa'da ve ABD'de yeni gelişmeler ise yaşanmaya devam ediyor. 4 Mart tarihinde öne çıkan ekonomi başlıkları...

☑ Şubat ayı enflasyonu beklentilerin altında kaldı ve 20 ay sonra ilk kez yıllık enflasyon %40’ın altına geriledi. Verinin ardından Borsa İstanbul, 21 Kasım’dan bu yana en iyi gününü geçirdi.

☑ İmalat PMI Şubat ayında hafif toparlansa da 50 eşik değerinin altında kalarak daralma bölgesinde kalmaya devam etti.

☑ Trump’ın Kanada, Meksika ve Çin’e yönelik yeni tarifeleri küresel piyasalarda sert dalgalanmalara yol açarken, ABD borsaları keskin düşüş yaşadı.

☑ Türkiye’nin Avrupa güvenliği için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB ile ilişkileri gündeme taşıdı.

20 AY SONRA İLK KEZ YÜZDE 40'IN ALTINA GERİLEDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Şubat ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,27 artarken, yıllık enflasyon yüzde 39,05 seviyesinde gerçekleşti. Böylece, enflasyon 20 ay sonra ilk kez yüzde 40’ın altına gerilemiş oldu. Ocak ayında yüzde 5,03 olarak gerçekleşen aylık enflasyonun ardından Şubat ayında enflasyonun beklentilerin altında kalmasında, giyim ve sağlık fiyatlarındaki düşüş etkili oldu. Şubat ayında enflasyona en fazla katkıyı eğitim sektörü sağladı. Eğitim grubundaki fiyat artışı yüzde 9,92 ile en yüksek seviyeye ulaşırken, konut yüzde 4,58, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 3,17, lokanta ve oteller yüzde 3,12, ulaştırma ise yüzde 3,05 oranında yükseldi. Öte yandan, bazı gruplarda fiyat düşüşleri yaşandı. Giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 5,06, sağlık sektöründe ise yüzde 4,38 oranında fiyat düşüşü kaydedildi. Sağlık sektöründeki bu gerilemede, Ocak ayında yapılan muayene katılım payı zamlarının bir kısmının geri çekilmesi etkili oldu.

113 KALEMDE FİYAT ARTIŞI GÖRÜLDÜ

Yıllık bazda en fazla fiyat artışı yine eğitim sektöründe yaşandı. Eğitim grubundaki fiyatlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 94,90 artarken, konut sektörü yüzde 70,81, lokanta ve oteller yüzde 45,90, sağlık ise yüzde 43,02 oranında yükseldi. Endekste yer alan 143 temel başlıktan 113’ünde fiyat artışı görülürken, 25 temel başlığın fiyatı düştü, 5 başlıkta ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), Şubat ayında aylık bazda yüzde 2,12 artarken, yıllık bazda yüzde 25,21 seviyesine geriledi. Böylece üretici fiyatları yıllık bazda Aralık 2020’den bu yana en düşük seviyeye inmiş oldu. Merkez Bankası, 2025 yılı sonu için enflasyon tahminini yüzde 24 olarak belirlerken, Orta Vadeli Program’da (OVP) enflasyon hedefi yüzde 17,5 olarak açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini beklediklerini ifade etti.

BORSA İSTANBUL ILIMLI KAPATTI

Ilımlı gelen enflasyon verisinin ardından Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü %2,61 artışla 9.911,07 puandan kapattı. Endeks, bir önceki kapanışa göre 252,36 puan değer kazanırken, toplam işlem hacmi 145,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık hisseleri %6,41 oranında yükselişle günün en çok kazandıran sektörü olurken, holding endeksi %1,33 değer kazandı. Tekstil ve deri sektörü ise %1,42 düşüşle en fazla kaybettiren sektör oldu.

TOPARLANMA GÖSTERDİ

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye İmalat PMI verilerine göre, Şubat ayında imalat sektörü faaliyetleri hafif bir toparlanma gösterse de 50 eşik değerinin altında kalarak daralma bölgesinde kalmaya devam etti. Ocak ayında 48,0 olan PMI, Şubat ayında 48,3 seviyesine yükseldi. Ancak bu artış, faaliyet koşullarında belirgin bir iyileşmeye işaret etmedi. Sektör, Nisan 2024’ten bu yana üst üste daralma kaydediyor. Şubat ayında talep koşullarının zayıf seyretmesi, üretim ve yeni siparişlerde ivme kaybının devam etmesine yol açtı. Yeni siparişlerde üst üste 20. ay gerileme yaşanırken, düşüş hızı ocak ayına kıyasla bir miktar yavaşladı. Ancak özellikle ihracat siparişlerinde Ekim 2024’ten bu yana en sert bozulma görüldü. Bu gelişmeler sonucunda, imalatçılar istihdam ve satın alma faaliyetlerini azalttı. Hem istihdamda hem de satın alma faaliyetlerinde gerileme, ocak ayına kıyasla daha belirgin oldu.

Türkiye Sektörel PMI raporuna göre, on sektörden dokuzu yeni siparişlerde düşüş kaydederken, gıda ürünleri sektörü büyümeyi sürdüren tek sektör oldu. Yeni siparişlerde en keskin gerileme giyim ve deri ürünleri ile tekstil sektörlerinde yaşandı. İhracat tarafında ise, genel tabloya kıyasla biraz daha olumlu bir görünüm ortaya çıktı. Üç sektörde yeni ihracat siparişlerinde artış kaydedilirken, en güçlü büyüme ağaç ve kağıt ürünleri sektöründe görüldü. Üretim açısından ise, sadece iki sektör büyüme bölgesinde kaldı. Mayıs 2023’ten bu yana ilk kez üretimi artan ana metal sanayi, gıda ürünleri sektörüyle birlikte büyüme kaydeden tek sektör oldu. En belirgin üretim düşüşü ise tekstilde yaşandı. İstihdam tarafında ise hafif bir iyileşme görüldü. Ocak ayında yalnızca iki sektör istihdamını artırırken, Şubat ayında bu sayı üçe yükseldi. En güçlü istihdam artışı, kara ve deniz taşıtları sektöründe yaşandı. Buna karşılık, tekstil sektörü en hızlı istihdam kaybı yaşayan sektör oldu.

TRUMP'TAN GÜMRÜK VERGİSİ HAMLESİ

Trump’ın Kanada, Meksika ve Çin’e yönelik tarifeleri yürürlüğe girdi, küresel piyasalar ise bu gelişmeye farklı tepkiler verdi. ABD borsaları yılın en sert düşüşlerinden birini yaşarken, S&P 500 %1,8, teknoloji devleri ise %3,1 değer kaybetti. ABD’de ekonomik veriler zayıflarken, piyasalar artan ticaret gerilimleriyle birlikte küresel büyüme üzerindeki etkileri fiyatlamaya başladı. Dolar endeksi yatay seyrederken, Kanada doları ve Meksika pesosu değer kaybetti. Çin’in misillemesi tarım ürünleriyle sınırlı kaldı, teknoloji ve otomobil sektörlerine yönelik bir yaptırım içermemesi Çin borsalarındaki toparlanmayı destekledi. Ancak Asya para birimleri üzerindeki baskı artarken, yatırımcıların güvenli liman arayışı devam etti. Tüm bu gelişmeler, küresel piyasalarda ticaret savaşlarının etkisinin giderek derinleştiğine işaret ediyor.

Öte yandan, Trump’ın Ukrayna’ya yönelik askeri yardımları durdurma kararı, Zelenskiy ile Oval Ofis’teki gergin görüşmenin hemen ardından geldi ve Washington’un Kiev’e olan desteğinin geleceğini tartışmaya açtı. Jeopolitik riskler tırmanırken, petrol fiyatları OPEC+’ın üretimi artırma sinyalleriyle üç ayın en düşük seviyesine geriledi, altın ise önceki günkü yükselişini koruyarak stabil bir seyir izledi. Kripto paralarda satış baskısı sertleşti, Bitcoin %9’dan fazla değer kaybettikten sonra düşüşünü sürdürerek 84 bin dolar seviyesine indi. Piyasalar şimdi ABD’den gelecek ekonomik verileri ve Fed’in bu hafta açıklayacağı para politikası sinyallerini yakından takip ediyor. Trump’ın Kongre konuşması ve Powell’ın New York’taki açıklamaları, piyasaların yönü açısından kritik olacak.

BUGÜN GEÇERLİ OLDU!

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ve Kanada’dan ithal edilen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Karar bugünden itibaren geçerli olacak. Bu kararın ardından piyasalarda sert düşüşler yaşanırken, Meksika pesosu ve Kanada doları değer kaybetti. Beyaz Saray, Kanada’dan ithal edilen enerji ürünlerine ayrıca yüzde 10 ek vergi getirileceğini açıkladı. Trump, “Tarife koymak zorundayız. Üretimi ABD’ye taşımadıkları sürece vergilere tabi olacaklar” ifadelerini kullanırken, Meksika ve Kanada ile yeni bir ticaret anlaşması için hiçbir zeminin kalmadığını belirtti. Buna ek olarak, Trump yönetimi Çin’den ithal edilen tüm ürünlerdeki gümrük vergisini yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkardı.

BANKACILIK SEKTÖRÜ NE KADAR KAR ELDE ETTİ?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre, bankacılık sektörü 2025 yılının Ocak ayında 47,3 milyar TL net kâr elde etti. Geçen yılın aynı döneminde sektörün net kârı 32 milyar TL seviyesindeydi. Bu durum, bankacılık sektörünün kârlılığını önemli ölçüde artırdığını gösteriyor. Sektörde takipteki alacakların toplam nakdi krediler içindeki payı ise geçen yılın Ocak ayında %1,60 seviyesindeyken, bu yıl %1,87’ye yükseldi. Takipteki alacak oranındaki bu artış, kredi geri dönüşlerinde bir miktar bozulma olduğunu işaret ediyor. Bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü, 2024 Ocak ayında 23,9 trilyon TL iken, 2025 yılı Ocak ayında 33,4 trilyon TL’ye ulaştı. Aynı dönemde toplam krediler 11,9 trilyon TL’den 16,4 trilyon TL’ye yükseldi.



ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilere verdiği iftar programında yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinin Türkiye için stratejik bir öncelik olduğunu vurguladı. Türkiye’nin Avrupa’daki güvenlik mimarisinde kilit bir rol oynadığını belirten Erdoğan, “Türkiye’siz bir Avrupa güvenliği düşünülemez” ifadelerini kullandı. Bölgesel gelişmelere de değinen Erdoğan, Ermenistan’la normalleşme sürecinin ilerlediğini ve Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barış anlaşmasının sağlanmasını beklediklerini söyledi. Doğu Akdeniz ve Ege’de istikrar ortamının korunmasının önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, Yunanistan ile ilişkilerde karşılıklı adımlarla oluşturulan olumlu atmosferin sürmesini arzu ettiklerini dile getirdi.

HIZLA TÜKETTİĞİNİ BİLDİRDİ

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa doğal gaz sektörüne ilişkin yaptığı açıklamada, Avrupa’daki yer altı depolama tesislerindeki doğal gazın hızla tüketildiğini belirtti. 28 Şubat itibarıyla depolarda 39,2 milyar metreküp gaz kaldığı ifade edilirken, tüketimin mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarına rağmen yüksek olduğu vurgulandı. Şirket, Avrupa’nın önemli ölçüde boş depolarla yeniden doldurma sürecine gireceğini belirterek, güvenilir gaz kaynaklarının azalması nedeniyle bu sürecin zorlu geçeceğini öne sürdü. Gazprom’a göre, Avrupa ülkeleri gelecek kışa hazırlanmakta ciddi sıkıntılar yaşayabilir.

Kaynak: Fintables