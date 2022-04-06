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Rus rublesi dolar karşısında yükseliyor

06.04.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moskova Borsası verilerine göre, bugün dolar/ruble paritesi yüzde 2,54 düşüşle 81 seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 3,4 düşüşle 88,4’e indi. Analistler, Rus gazına yönelik rubleyle ödeme adımının yanı sıra, yüksek enerji fiyatlarının Rus rublesini desteklediğini bildirdi

Rus rublesi dolar karşısında yükseliyor

Ukrayna-Rusya savaşı öncesi 23 Şubat’ta 81 bandından işlem gören dolar/ruble paritesi, 9 Mart’ta 120’ye kadar çıkarken devamında yüzde 30’dan fazla gerileyerek savaşın başlamasından bu yana ilk defa 81 seviyesine düştü.

Analistler, Rus gazına yönelik rubleyle ödeme adımının yanı sıra, yüksek enerji fiyatlarının Rus rublesini desteklediğini bildirdi.

Rusya’nın ana ihracat ürünü petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 107 dolardan işlem görüyor.

GAZ İHRACATINDA RUBLEYLE ÖDEME DÖNEMİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Mart'ta doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme planını duyurmuştu.

Putin’in 31 Mart’ta imzaladığı kararnameyle yürürlüğe giren yeni sisteme göre, Rus gazı alan ülkelerin, Gazprombank'tan hesap açmaları, ödemeleri bu bankaya yapmalarının ardından, söz konusu fonlar Moskova Borsasında rubleye çevrilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Rus Rublesi
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