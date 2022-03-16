Rus tahvilleri için kritik gün! Eğer borcunu ödeyemezse...

Ukrayna'ya yönelik işgal harekatının ardından yaptırımlarla karşı karşıya kalan Rusya, vadesi gelen tahvil ödemeleriyle ilgili de ciddi bir risk yaşıyor.

Bloomberght.com'un haberine göre, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Rusya'nın dolar cinsi kupon ödemelerini ruble olarak yapması durumunda temerrüde düşeceği uyarısını yaptı.

Rusya'nın bugün itibariyle Döviz cinsinden 117 milyon dolarlık ödemesi bulunuyor. Söz konusu ödeme savaşın ardından çakılan tahvilleri ellerinde tutan yatırımcılar açısından kritik önemde. Bu ödeme Rusya'nın dost olmayan ülkelere tahvil ödemelerini ruble cinsinden yapacağını açıklamasının ardından ilk tahvil ödemesi olacak.

RUBLE CİNSİ ÖDEMELERDE RİSK VAR

Fitch, döviz cinsi ödemelerden ayrı olarak 2 Mart vadeli ödemelerde 30 günlük sürenin dolduğu 1 Nisan tarihine dikkat çekerek ruble cinsinden yükümlülüklerine yönelik de uyarıda bulundu.

Ülke 1998 yılından bu yana yerel para cinsi tahvillerinde temerrüt yaşamamıştı. Döviz cinsi ödemelerinde ise 1918 Bolşevik Devrimi'nden bu yana hiç temerrüde düşmemişti.

