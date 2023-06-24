Rusların 'altın' kararı şaşırttı! Wagner krizi sürerken ortaya çıktı: Milyarlarca dolar değerinde...

Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp cevap vermek için harekete geçtiklerini açıklamasının ardından bölgede tansiyon oldukça yükseldi.

Türkrus’ta yer alan habere göre, hali hazırda Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya’nın bir de Wagner krizi ile karşı karşıya kalması tüm dünya tarafından yakından takip edilirken, yeni bir gelişme daha yaşandı. Rusya vatandaşlarının evlerinde sakladığı mücevher ve ziynet eşyası şeklindeki altınların değeri ortaya çıktı. Altın alanında faaliyet gösteren mali operatör Goldex, yastık altında saklanan altınların değerinin 3 trilyon rublenin (35 milyar dolar) üzerinde olduğunu açıkladı.

2,5 TRİLYON RUBLELİK ALTIN KULLANILMIYOR

Analistler, söz konusu miktarın 2,5 trilyon rublelik kısmının hiçbir şekilde kullanılmadığına dikkat çekti. Şirketin anketine katılan altın sahiplerinin yüzde 75'i ellerindeki altının ziynet eşyası, metal para ya da külçe şeklinde olduğunu beyan etti. 5'ten fazla eşyaya sahip olduğunu açıklayanların oranı yüzde 54 olarak bulundu. Sahip olduğu bütün altın eşyaları kullandığını beyan edenlerin oranı ise yalnızca yüzde 9.

Altınlarını satmaya hazır olduğunu söyleyenlerin oranı kadınlar arasında yüzde 74, erkekler arasında ise yüzde 26.



