FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Rusya’da Toyota ve Volkswagen’in eski fabrikalarında üretime başlanması planlanıyor

Rusya Sanayi Bakanı Anton Alihanov, Toyota ve Volkswagen’in Rusya’daki eski fabrikalarında bu yıl üretime başlanacağını açıkladı.

Rusya’da Toyota ve Volkswagen’in eski fabrikalarında üretime başlanması planlanıyor

Alihanov, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da yaptığı konuşmada, ülkedeki otomobil piyasasında yerli üretim modellerin payının yüzde 56’ya çıktığını söyledi.

Yabancı otomobil şirketlerinin ayrıldığı fabrikalarda üretimi önemli oranda artırdıklarını anlatan Alihanov, söz konusu tesislerde geçen yıl 368 bin otomobilin üretildiğini kaydetti. Toyota’nın St. Petersburg’da ve Volkswagen’in Nijnıy Novgorod’daki eski fabrikalarına ilişkin konuşan Alihanov, “Bu yıl kalan iki tesisteki üretimi yeniden başlatmayı planlıyoruz.” dedi.

Rus otomobil sektörü, yüksek politika faizi, yaptırımlar ve Çinli üreticilerle artan rekabetle ortaya çıkan krizi atlatmaya çalışıyor.

Ukrayna savaşı öncesinde Toyota, Volkswagen, BMW, Skoda ve Audi gibi otomobiller ülkede satılan en popüler markalar olurken bunlar yerlerini Çinli Chery, Geely ve Voyah gibi markalara bırakmıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Deprem konutlarında ödeme planı netleşti: 'Aylık 8.750 TL, 2 yıl ödemesiz'Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Deprem konutlarında ödeme planı netleşti: 'Aylık 8.750 TL, 2 yıl ödemesiz'
Bakanlık harekete geçti: Taklit ve tağşişe yazılacak cezalar yükseldiBakanlık harekete geçti: Taklit ve tağşişe yazılacak cezalar yükseldi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Toyota
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

"Devre arasında gönderilir" derken piyasa değeri 30 milyon Euro'yu buldu!

"Devre arasında gönderilir" derken piyasa değeri 30 milyon Euro'yu buldu!

Popstar Özlem başını açıp sahnelere dönmüştü! "Rabbim özene bezene yarattı"

Popstar Özlem başını açıp sahnelere dönmüştü! "Rabbim özene bezene yarattı"

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.